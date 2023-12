La Fish Sardegna alla Conferenza Regionale per le Politiche del Lavoro 2023

Cagliari, 8 dicembre 2023 -Ieri si è svolta la Conferenza Regionale per le politiche del lavoro 2023, organizzata dall’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Un importante incontro voluto dalla parte politica che si è messa a confronto con i sindacati, le agenzie formative, gli studiosi dell’evoluzione del lavoro, i rappresentanti del mondo economico, sociale e degli Enti Locali, per stilare un quadro aggiornato della situazione lavorativa sarda e favorire il dialogo tra le diverse parti.

Fish Sardegna

La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap della Sardegna, invitata dall’Assessore del Lavoro, Dott.ssa Ada Lai, ha partecipato con il proprio Portavoce del tavolo interno che si occupa di inserimento lavorativo, Giuseppe Martini, che ha un lungo passato all’interno dell’ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, ed è da anni impegnato a rappresentare la parte della popolazione più svantaggiata, anche per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’intervento di Giuseppe Martini si è focalizzato nel sottolineare come oggi, con la continua evoluzione e innovazione tecnologica, ci sia un avanzamento continuo delle necessità e dei requisiti richiesti al lavoratore, che mette in difficoltà tutti, ma con particolare riguardo a chi parte da una situazione di svantaggio legata a una disabilità; inoltre, non ha mancato di ricordare come il mondo associativo supplisce a molte carenze dei servizi che dovrebbero essere svolti dall’Amministrazione Pubblica, che dovrebbe cercare di dare risposte alle persone che si trovano a vivere in una giungla di norme e procedure complicate.

Le dichiarazioni di Giuseppe Martini

Alla conclusione della Conferenza, Giuseppe Martini ha dichiarato: “Sono stati tanti gli interventi, tutti notevoli e interessanti, dai quali è emerse una parola che li riassume molto brevemente: comunicazione. Sembra assurdo che oggi, una società come la nostra, che viaggia sui social e che comunica in tempo zero, non riesca a mettere in connessione la domanda di lavoro con l’offerta.

Tuttavia, prendere atto del problema è anche il primo passo per risolverlo; pertanto, sono certo che dopo questo incontro, si spingerà per cercare di aumentare la connessione tra chi cerca lavoro e chi lo offre” – conclude dicendo che – “le istituzioni, inoltre, devono trovare una soluzione anche rispetto alla questione della formazione mirata per sfornare le professionalità che le imprese ricercano. Nuovamente assurdo, ma anche qui ritorniamo alla parola che più volte è stata pronunciata nel corso della conferenza: comunicazione.

Le imprese hanno la necessità di certi profili, di conseguenza chi fa la formazione, chi la promuove, dovrà realizzare corsi che producano questi profili. Per fare questo, però, è necessario che chi fa la formazione conosca, con un aggiornamento costante, quali sono le figure richieste dal mercato del lavoro, altrimenti non si farà altro che avere degli specialisti di lavori non più necessari o poco ricercati”.

Il Presidente della FISH Sardegna, Dott. Pierangelo Cappai, dichiara

“Come Presidente di una Federazione di Associazioni che si occupano di disabilità, ci tengo a ringraziare l’Assessore Ada Lai per l’invito che ci ha rivolto. Noi, come organizzazione, essendo una delle maggiori realtà che rappresenta le istanze e le necessità di chi da solo non è in grado di far sentire la propria voce, siamo lieti di partecipare a questi incontri, per trasferire alla parte politica e istituzionale le richieste che ci vengono rivolte, al fine di adottare soluzioni che abbattano tutte le barriere che ancora oggi impediscono l’attuazione delle politiche previste dalla Legge 68 del 1999”.