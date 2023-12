JustWatch: i 10 film e programmi tv più visti nel 2023

I 10 film e programmi tv più visti nel 2023 secondo la piattaforma JustWatch.

JustWatch è la più grande guida di streaming internazionale con 35 milioni di utenti in 139 paesi: scopri dove puoi guardare legalmente film, programmi TV e sport.

I 10 film e programmi tv più visti nel 2023

Nonostante abbia solo 1 titolo nella top 10 delle classifiche cinematografiche di quest’anno, Mediaset Infinity conquista il primo posto con Barbie. Disney+ e Prime Video hanno entrambi 4 dei 10 migliori film nel loro catalogo, più di qualsiasi altra piattaforma.

Per quanto riguarda invece i programmi TV, Netflix domina le classifiche streaming con 4 titoli nella Top 10, tra cui Mare Fuori al primo posto e Wednesday al secondo.

Se sei un fan delle classifiche Streaming JustWatch puoi sfogliare subito la loro pagina ufficiale e vedere le classifiche streaming giornaliere, settimanali e mensili: JustWatch Streaming Charts

Nota: Le classifiche streaming e i grafici JustWatch vengono calcolati in base all’attività dell’utente sul sito Web e sulle app mobili. Ciò include fare clic su un’offerta di streaming, aggiungere un titolo a una lista di controllo e contrassegnare un titolo come “visto”. Questi dati vengono raccolti da oltre 40 milioni di appassionati di film e programmi TV al mese. I dati sono aggiornati quotidianamente per 140 paesi e 4.500 servizi di streaming.