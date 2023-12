Iniziative natalizie di solidarietà dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro

Nei giorni che hanno preceduto il Natale, ancor più degli anni precedenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno voluto dedicare dei gesti concreti di attenzione verso chi è spesso poco visibile agli occhi della collettività, costretto in luoghi di cura o in casa e impossibilitato a interagire con pienezza nella comunità. Degenti, persone fragili, ai quali i Carabinieri nelle loro ordinarie attività di prevenzione e repressione non hanno la possibilità di offrire alcun servizio, né di far percepire la propria vicinanza, pur consapevoli che sono proprio coloro che attraversano momenti meno felici e rischiano di vivere con ancor maggiore malinconia questi giorni di festa.

Al contempo, i Carabinieri hanno voluto manifestare gratitudine al personale che svolge la propria discreta e preziosa opera a loro favore.

Lunedi 11 Dicembre i Carabinieri, guidati dal Comandante Provinciale Colonnello Elvio Sabino Labagnara, hanno fatto visita all’Hospice dell’Ospedale Zonchello di Nuoro per donare due poltrone, utili ad alleviare almeno in parte le sofferenze dei degenti e dei loro familiari che li assistono. Acquistate con una spontanea raccolta tra i militari, vogliono essere un omaggio alla memoria dello sfortunato Luogotenente C.S. Walter Proia, sottufficiale dell’Arma molto noto in città, ricoverato nel reparto e venuto a mancare il 21 ottobre scorso.

La consegna è avvenuta alla presenza del Direttore dottor Salvatore Salis e del suo staff, ai quali i Carabinieri hanno rinnovato il ringraziamento per l’imprescindibile ruolo dell’Hospice nel delicato settore delle cure palliative.

Il 15 Dicembre, come da tradizione, i Carabinieri hanno fatto visita al Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, portando doni ai piccoli degenti e al personale della Direzione Sanitaria, alla presenza del Direttore dottor Antonio Cualbu e del suo staff, indossando anche i panni di Babbo Natale Carabiniere, consegnando ai bambini costruzioni, macchinine e altri gadget dell’Arma. In serata, Babbo Natale Carabiniere ha portato i suoi doni in caserma ai tanti figli e orfani dei Carabinieri, dando modo anche ai genitori di scambiarsi gli auguri e di raccogliere panettoni e alimenti vari, donati l’indomani alla Caritas e agli ospiti dei centri per anziani “San Francesco e Progetto Uomo” di Nuoro e alla cooperativa “Il Mandorlo”.

A conclusione delle iniziative di solidarietà e prossimità ai cittadini, sabato 23 Dicembre sul Campo “La Solitudine” i Carabinieri hanno preso parte al “Torneo dell’Amicizia”, una manifestazione calcistica organizzata dalla ASL di Nuoro, in collaborazione con la Polisportiva Puri e Forti di Nuoro, col nobile fine di raccogliere fondi per il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Nuoro, che ha visto sfidarsi le formazioni della ASL. Dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro. Praticare sport assieme è stata l’occasione per cementare ancor più i valori di forte amicizia e corale collaborazione che legano le Forze dell’Ordine, il personale sanitario e gli Avvocati nuoresi e l’Arma ha orgogliosamente voluto e ottenuto la vittoria del torneo.

Quando le “iniziative” dei Carabinieri erano ormai concluse, nel giorno di Natale è stata una dolcissima 90enne di Budoni a sorprenderci, telefonando alla centrale Operativa della Compagnia di Siniscola, chiedendo se potevamo passare qualche minuto con lei, essendo da sola in casa. Un “servizio esterno” più appagante di così, il giorno di Natale, non potevamo chiederlo!