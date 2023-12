L’appello degli animalisti: no ai botti!

Arriva il Capodanno e torna il problema dei botti, causa di morte e

ferimenti per gli animali selvatici e non. L’appello degli animalisti di Meta Parma:

rinunciamo ai botti!

Ogni anno tantissimi animali muoiono a causa dei botti, per lo spavento

che può causare infarti o ferimenti nel tentativo di fuggire. Succede

agli animali selvatici, ma anche agli animali che vivono nelle nostre

case.

L’associazione Meta Parma manda un appello a tutti i cittadini:”No ai

botti! A causa di botti, petardi e fuochi d’artificio, gli animali

muoiono di infarto per la paura o si feriscono fuggendo spaventati.

Rinunciare ai botti è un atto di gentilezza che non costa nulla, ma

spesso chi li usa non pensa che può far danno o non lo sa. Perciò è

importante spiegarlo agli altri e diffondere: parliamone, soprattutto ai

giovani. Sta a noi cittadini risolvere questo problema tramite il

dialogo e la diffusione delle informazioni, visto che i danni dei botti

vengono lamentati da tempo ma ogni anno ci ritroviamo nella stessa

situazione. Spesso, invece di vietarli totalmente, si fa distinzione tra

utilizzo indiscriminato e utilizzo autorizzato, ma i botti sono sempre

un danno e un pericolo per gli animali.

Animali feriti, animali morti di infarto e di spavento, inoltre i botti

sono pericolosi anche per le persone.

Rinunciare ai botti non costa nulla, è solo un atto di gentilezza nei

confronti degli animali selvatici e dei nostri animali domestici,

soprattutto se anziani o malati di cuore. No ai botti!”

Come ogni anno, oltre alla richiesta di non utilizzare i botti, si

chiede a tutti i cittadini di mettere al sicuro gli animali nella notte

di Capodanno. Ogni anno, oltre agli animali morti di spavento, si

registrano numerosi animali fuggiti e smarriti.

“Mettete al sicuro gli animali domestici, non lasciateli soli e

soprattutto non lasciateli in giardino.”