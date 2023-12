Fc Alghero contro il Borore per l’ultima gara del 2023

Nel campionato di Seconda Categoria si gioca l’ultima giornata di andata e, nel girone E, la capolista FC Alghero, questo sabato 30 dicembre, va a far visita al Borore. La partita si giocherà alle ore 15 sul campo sportivo di Silanus. Gara che si preannuncia ricca di insidie per gli algheresi contro un Borore che occupa la quarta posizione in classifica e in casa concede pochissimo. Solo due le sconfitte per gli avversari che hanno dalla loro un buon attacco con 29 reti realizzate e una delle migliori difese con 15 reti incassate.

La FC Alghero ha dalla sua parte i numeri che, al momento, gli danno ragione: miglior attacco con 50 reti realizzate in 12 giornate e miglior difesa con soltanto 6 reti incassate. Tra i giallorossi ancora assenti per infortunio il difensore Mario Lobrano e il centrocampista Christian Moretti. In pratica a disposizione dell’allenatore Peppone Salaris gli stessi giocatori delle ultime gare. Contro il Borore probabile qualche novità nell’undici iniziale rispetto all’ultima partita vinta in casa, due settimane fa, contro la Junior Ozierese.

“In questi giorni di festa – sottolinea mister Salaris – ci siamo allenati benissimo. A parte qualche infortunato, per il resto ho avuto modo di testare i giocatori e sono soddisfatto.

Contro il Borore dobbiamo dimostrare tutto il nostro valore, rispettiamo gli avversari e sappiamo che sono una squadra di carattere, equilibrata in tutti i reparti e che gioca in buon calcio. Noi – conclude Peppone Salaris – dobbiamo scendere in campo con la giusta concentrazione, consapevoli che possiamo e dobbiamo chiudere il 2023 con una vittoria per poi ripartire subito verso il traguardo che ci siamo posti”.