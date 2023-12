Confartigianato Sardegna: EXPORT, 2 milioni di euro per le imprese artigiane

EXPORT – Per le imprese artigiane sarde a disposizione 2 milioni di

euro per “conquistare” nuovi mercati internazionali. Fondi stanziati

nella Variazione di Bilancio per spingere all’export le piccole

imprese: solo lo 0,6% di queste ha rapporti commerciali esteri. Maria

Amelia Lai e Daniele Serra (Confartigianato Sardegna): “La comunità di

intenti tra Assessorato e il mondo dell’artigianato ha dato i suoi

frutti. Presto pronti progetti e piani formativi”.

Sono 2 i milioni di euro che le imprese artigiane della Sardegna

avranno a disposizione per svilupparsi sui mercati esteri attraverso

azioni di internazionalizzazione.

I fondi sono stati messi a disposizione dalla Giunta e dal Consiglio,

con l’Assessorato al Lavoro, nella Variazione di Bilancio approvata

poche settimane fa, per promuovere e accrescere l’export delle micro,

piccole e medie imprese sarde, formare imprenditori e dipendenti e

puntare alla conquista di nuovi spazi commerciali.

Per questo, Confartigianato Imprese Sardegna esprime soddisfazione per

un risultato fortemente atteso e raggiunto grazie alla fitta serie di

interlocuzioni intraprese con l’Assessorato al Lavoro e all’impegno

mantenuto dall’Assessora Ada Lai.

“Apprezziamo lo sforzo che la Regione e l’Assessorato hanno fatto

anche in questa occasione concretizzatosi con questo importante

finanziamento – commentano Maria Amelia Lai e Daniele Serra,

Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – e questo

è il frutto del dialogo quotidiano che la nostra Associazione ha

sempre avuto con tutte le Forze Politiche. Per quanto ci riguarda gli

impegni sono stati mantenuti. Ovviamente siamo solo all’inizio di un

percorso di sostegno, valorizzazione e promozione delle imprese

artigiane sarde all’estero che dovranno essere messe nelle condizioni

di promuovere e vendere i prodotti isolani nei mercati già conosciuti

e in quelli nuovi, creando, allo stesso tempo, reddito e lavoro”.

Confartigianato Sardegna, inoltre, ha apprezzato, in particolar modo,

la concretezza della Regione nel voler sostenere processi di

miglioramento delle capacità e competenze del tessuto imprenditoriale

artigiano sardo sull’internazionalizzazione delle produzioni e sullo

sguardo a mercati esteri quale potenziale sbocco delle eccellenze

isolane.

“Garantiamo fin d’ora – continuano la Presidente e il Segretario di

Confartigianato Imprese Sardegna – il massimo impegno affinché le

proposte progettuali e i percorsi formativi siano il più possibile

efficaci e rispondenti alle concrete necessità del tessuto

imprenditoriale che rappresentiamo”.

Secondo i dati dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, lo

scorso anno per le piccole e medie imprese manifatturiere della

Sardegna (al netto della lavorazione del greggio e degli oli minerali)

si è chiuso con 475milioni di euro di vendite all’estero con una

crescita del 7% rispetto al 2021. Tra le categorie di beni che hanno

trovato compratori all’estero ci sono gli alimentari con 205 milioni

(+14,9% rispetto al 2020), i prodotti del comparto moda con 19 milioni

(+5,2%), il legno-arredo con 24 milioni (+5,1%) e altri prodotti di

altre imprese manifatturiere (occhiali, gioielli, ecc) con 14milioni

(+2,9%).

“Le esportazioni dalla Sardegna rivestono un ruolo fondamentale

nell’espansione delle opportunità economiche isolane. Ci sono tanti

nuovi mercati in crescita che offrono potenziali significativi per i

produttori sardi di diversi settori – continuano Lai e Serra – è

cruciale per l’Isola diversificare le sue destinazioni di

esportazione, Gli scambi commerciali, infatti, aprono nuovi orizzonti

per i produttori e prodotti sardi, consentendo loro di accedere a

vasti mercati tuttora inesplorati con una crescente domanda di beni di

qualità”. E sono proprio qualità dei prodotti e sicurezza alimentare,

le richieste dei mercati internazionali, tutte caratteristiche proprie

del made in Sardegna e Italy e della cultura alimentare sarda e

tricolore.

“Il problema, però, sta nella capacità delle nostre aziende di saper

conquistare le piazze commerciali – continuano Presidente e Segretario

– lontane ma ricche di opportunità. Una sfida spesso difficile per le

piccole imprese sarde”.

Infatti, Confartigianato Sardegna ricorda come siano solo 633 le

aziende sarde che, nel 2022, hanno piazzato i propri prodotti

all’estero. Infatti, appena lo 0,6% delle attività imprenditoriali

isolane ha intrapreso rapporti commerciali con l’Europa e il resto del

Mondo, classificando la Sardegna al quart’ultimo posto in Italia tra

le regioni esportatrici.

“Purtroppo le aziende isolane che hanno intrapreso la via dell’export

sono ancora troppo poche – sottolinea Serra – e i numeri posizionano

l’Isola in fondo alla classifica nazionale. Questi fondi messi a

disposizione serviranno affinché il sistema imprenditoriale e le

Istituzioni possano lavorare insieme per far crescere sia i numeri

delle realtà che vogliono puntare sui mercati esteri e accrescere il

proprio giro d’affari”. “Il finanziamento della Regione, potrebbe

servire anche a incentivare il Digital Temporary Export Manager,

figura che va ulteriormente rafforzata poiché consente di non caricare

costi strutturali sulle piccole imprese e può rappresentare

un’interfaccia formativo per risorse interne all’azienda – conclude il

Segretario – è infatti importante consentire alle MPI di camminare

sulle proprie gambe, anche al fine di poter approfittare delle

occasioni offerte dall’incremento del commercio digitale”.