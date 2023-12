AOU Sassari

AOU Sassari. Passaggio di consegne ai vertici dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Sarà la dottoressa Lucia Anna Mameli la nuova Direttrice sanitaria dell’azienda di viale san Pietro che prenderà il posto del dottor Luigi Cugia.

Sassari, 29 dicembre 2023 – Cambio ai vertici della Direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari in un’ottica di continuità.

Dal primo gennaio del 2024 sarà la dottoressa Lucia Anna Mameli a ricoprire l’incarico di direzione sanitaria dell’azienda di viale San Pietro.

La nuova direttrice sostituirà Luigi Cugia che ha ricoperto lo stesso ruolo dal 20 giugno del 2022 fino a oggi.

«L’esperienza maturata in questi 18 mesi è stata estremamente positiva in termini di crescita professionale all’interno di un’Azienda in cui lavoro da più di 30 anni.

Sono molto contento di passare il testimone a una stimata collega.

Ritornerò a svolgere a tempo pieno il mio ruolo di Direttore della Struttura complessa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva nell’ospedale civile Santissima Annunziata».

Lo afferma Luigi Cugia, il direttore sanitario uscente dell’Aou di Sassari e direttore del Dipartimento medico dell’azienda.

Nata a Nuoro e bittese di origine, Lucia Anna Mameli è responsabile dell’Unità operativa di Malattie della coagulazione. Dal 2005 lavora nell’Aou di Sassari, è specialista in ematologia e dirige il Centro trombosi, unico centro di riferimento per tutto il nord Sardegna per le malattie tromboemboliche e rare.

«Ringrazio il Direttore generale per la fiducia e per il prestigioso incarico che mi è stato conferito. Sono consapevole dell’importanza del ruolo che dovrò svolgere nei prossimi mesi. La cura dei pazienti sarà sempre il mio principale obiettivo», ha dichiarato la dottoressa Mameli, neo direttrice sanitaria.

«Desidero ringraziare Luigi Cugia per la collaborazione, l’impegno e l’umanità che ha dimostrato in questo anno e mezzo, periodo in cui abbiamo lavorato anche per dare attuazione al nuovo atto aziendale»,

ha affermato Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell’Aou di Sassari.

La nomina della nuova direttrice sanitaria è stata conferita dal direttore generale con deliberazione n.1216 del 29 dicembre 2024.

«Faccio i miei migliori auguri alla dottoressa Lucia Mameli che da profonda conoscitrice di questa Azienda, con la sua importante esperienza saprà sicuramente contribuire al miglioramento dei servizi per tutti i nostri pazienti», ha concluso il direttore generale.