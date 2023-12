Conclusione del progetto DONORI IN MUSICA

Conclusione del progetto DONORI IN MUSICA. Il 26 dicembre Gospel Music con Sherrita Duran. Martedì 26 dicembre 2023 si concluderà il progetto DONORI IN MUSICA che fra ottobre e dicembre ha visto la realizzazione di una serie di eventi musicali inseriti nella programmazione artistica del Comune di Donori e della Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas.