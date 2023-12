Meloni e gruppo PD

Meloni e gruppo PD: Emergenza Pagamenti Agricoli in Sardegna: Chiarezza e Azioni Immediate Richieste dai Rappresentanti del Mondo Agricolo

I rappresentanti del settore agricolo esprimono profonda preoccupazione per i continui ritardi nei pagamenti dell’amministrazione regionale, mettendo a rischio la stabilità delle aziende locali nonostante l’istituzione di ARGEA come organismo pagatore.

Un mondo quello delle campagne già in ginocchio, da ultimo si segnala il caso degli allevamenti dei bovini che lamenta il blocco alla movimentazione del bestiame imposto dall’assessorato alla sanità a causa della blue tongue degli ovini, blocco rispetto al quale dovrebbe intervenire, in via risolutiva, lo stesso assessorato della sanità, ma che ancora non lo ha fatto.

Inoltre la lentezza dei pagamenti nel settore agricolo sta causando gravi conseguenze sull’intero sistema economico dell’Isola, con impatti devastanti che richiedono azioni immediate.

Dalle associazioni di categoria un accorato appello al Presidente della Regione e all’Assessore per chiedere chiarezza e risposte immediate su diversi aspetti critici:

1. Reale Situazione: Stato attuale dei pagamenti dovuti agli agricoltori.

2. Benefici e Aziende Coinvolte: Numero di aziende coinvolte e stato dei pagamenti.

3. Tempi di Pagamento: Situazione temporale per aziende in attesa di benefici.

4. Ragioni dei Ritardi: Cause delle differenze tra pagamenti attesi ed erogati.

5. Azioni Future: Misure per risolvere il problema dei ritardi nei pagamenti.

Cosa aspettano la Giunta e gli assessori Satta e Doria ad intervenire immediatamente per dare le risposte urgenti e concrete per garantire la sostenibilità del settore agricolo in Sardegna?