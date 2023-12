AUTOHERO svela la classifica dei cinque SUV più richiesti nei primi nove mesi del 2023

La Jeep Compass guida questa speciale classifica di Autohero Italia, seguita dalla Mercedes GLA e dalla BMW X1. Subito dopo la top5, è l’Alfa Romeo Stelvio il primo SUV italiano più venduto nei primi nove mesi in Italia

AUTOHERO svela la classifica dei cinque SUV più richiesti nei primi nove mesi del 2023

Milano, 18 dicembre 2023 – Autohero – lo shop online leader in Europa per le auto usate – svela la classifica dei cinque SUV che hanno conquistato il cuore degli automobilisti italiani nei primi nove mesi del 2023. Dall’istantanea dei modelli più richiesti nel mercato second-hand emerge che Jeep, Mercedes e BMW dominano la scena mentre, per quanto riguarda i colori, il grigio continua a essere il più popolare per i SUV, seguito da bianco, nero, blu e argento. Da un punto di vista geografico, la Lombardia è la regione nella quale si registra il maggior numero di vendite di SUV, seguita da Lazio, Sicilia, Veneto e Sardegna.

Ecco la top5 di Autohero Italia che riflette una combinazione di affidabilità, prestazioni e design accattivante.

1. Jeep Compass – Un’avventura su quattro ruote

La Jeep Compass si colloca in cima a questa speciale classifica confermandosi tra i SUV più richiesti dagli italiani amanti dell’avventura su quattro ruote. Il SUV-crossover del marchio Jeep – per molti l’incarnazione dell’auto fuoristrada – unisce la capacità off-road alla comodità e alle dimensioni compatte adatte anche alla guida urbana grazie a dettagli tecnici che spaziano dall’avanzato sistema di trazione integrale alle opzioni di personalizzazione per un’esperienza di guida senza pari. Il design esterno presenta elementi distintivi di Jeep, mentre l’abitacolo offre praticità e comfort, con un sistema di infotainment di qualità. A rendere unico questo SUV sono proprio l’ottima guidabilità su asfalto e l’ampio spazio a disposizione dei passeggeri che garantisce comodità durante i viaggi. Lanciata nel 2006, la Compass – disponibile con motori a benzina e diesel a basso consumo e nella versione ibrida plug-in – ha ottenuto, inoltre, cinque stelle nei crash test di Euro NCAP.

2. Mercedes GLA – L’eleganza unita alle prestazioni

La Mercedes GLA si piazza al secondo posto grazie a un design elegante e contemporaneo unito al carattere offroad tipico di un SUV. Esempio di comfort e stile, quest’auto risponde alle esigenze degli amanti di una guida più sofisticata potendo contare su un interno lussuoso e sistemi di assistenza alla guida avanzati. La GLA, che ha debuttato nel 2014, è disponibile con diverse tipologie di trazione inclusa quella integrale 4X4. Un’estetica distintiva, interni spaziosi e tecnologia all’avanguardia ma anche tanta sicurezza grazie alle cinque stelle ottenute nei crash test Euro NCAP del 2019.

3. BMW X1 – L’essenza del design bavarese

La BMW X1 completa il podio con il suo stile bavarese senza compromessi: è un SUV compatto che segue le attuali tendenze del settore con dimensioni più ridotte e opzioni di trazione sia anteriore che integrale. Introdotta nel 2009, tra i modelli più venduti della gamma X, la X1 offre un’esperienza di guida versatile, adatta sia a condizioni invernali con trazione integrale 4×4 che a versioni sportive con sospensioni ribassate. Gli interni sono spaziosi, con opzioni di illuminazione ambientale e possibilità di reclinare i sedili posteriori per una massima versatilità. Oltre alle opzioni a benzina e diesel, è disponibile anche la versione ibrida plug-in. La X1 è dotata di moderni sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza e ha ottenuto il massimo punteggio nei crash test Euro NCAP nel 2015 e nel 2022.

4. Peugeot 3008 – Lo stile francese in un SUV elegante

La Peugeot 3008 conquista il quarto posto grazie al comfort, all’innovazione e a un design audace che sottolinea il carattere deciso di un SUV in perfetto equilibrio tra forza e eleganza. Un’auto che offre soluzioni pratiche e smart, specie per quanto riguarda gli interni. Il design sportivo della Peugeot 3008 presenta una parte anteriore distintiva con prese d’aria estese e fari moderni, mentre gli interni si distinguono per materiali di alta qualità e un i-cockpit digitalizzato. La vettura offre spazio sufficiente per cinque persone e un ampio bagagliaio, rendendola ideale anche per viaggi lunghi. Con varie opzioni di motorizzazione, tra cui benzina, diesel e ibride plug-in, la Peugeot 3008 assicura una guida confortevole. La sicurezza è una priorità: cinque stelle nei crash test Euro NCAP e una gamma completa di funzionalità di sicurezza, tra cui airbag, ABS, e assistenti di guida avanzati. La Peugeot 3008 – premiata “Auto dell’Anno” a Ginevra nel 2017- è nota anche per la sua affidabilità.

5. Volkswagen T-Roc – La dinamicità tedesca alla portata di tutti

Chiude questa top5 la Volkswagen T-Roc . Un’opzione affidabile per chi cerca un SUV pratico e senza fronzoli. Dettagli di sicurezza avanzati, sistemi di assistenza alla guida e un design che ne ridefinisce il carattere e ne sottolinea l’indole sportiva, rendono il T-Roc una scelta che combina stile e funzionalità. Il T-Roc – disponibile anche in versione 4×4 – è un SUV compatto che si colloca tra i modelli T-Cross e Tiguan, ha portato una ventata di novità al mercato. Basata sulla piattaforma MQB, condivide tecnologia e qualità con la Golf. Design, qualità e tecnologia innovativa, conferiscono a quest’auto un aspetto sicuro e una guida agile. Gli interni sono eleganti con un cruscotto digitale e opzioni di infotainment avanzate. La T-Roc è prodotta dal 2017 e ha visto una versione cabriolet nel 2019, con un aggiornamento nel 2021. I test di sicurezza hanno attribuito alla T-Roc 5 stelle Euro NCAP, grazie ad un’ampia gamma di sistemi di sicurezza.

Alfa Romeo Stelvio – Il “carattere italiano”

L’Alfa Romeo Stelvio, è il primo SUV italiano a scalare la classifica di Autohero Italia subito sotto la top5. Un’esperienza di guida unica e distintiva, grazie ad agilità, leggerezza e reattività, frutto di una tecnologia all’avanguardia e di un design innovativo. L’Alfa Romeo Stelvio rappresenta una riuscita incursione della casa automobilistica nel mercato dei SUV. Il SUV, disponibile anche in versione 4×4, offre prestazioni eccellenti e un design unico, mantenendo la tradizione di Alfa Romeo.

Progettata per una guida agile, la Stelvio include una tecnologia avanzata e offre sicurezza di alto livello posizionandosi come opzione ideale per chi cerca un’esperienza di guida di lusso. La Stelvio ha ottenuto la massima valutazione di 5 stelle Euro NCAP, grazie anche ai dispositivi di sicurezza completi forniti di serie.

“Secondo l’ultima rilevazione di ANFIA, più di una vettura su due acquistata quest’anno è un SUV. Un interesse crescente per questa tipologia di auto che su Autohero si riflette in un’ampia selezione di modelli adatti ad ogni tipo di esigenza” – afferma Soni Leraj, DirectorRetail Italy di Autohero – “Inoltre, grazie al nostro approccio interamente digitale e trasparente, gli utenti possono scegliere il SUV che preferiscono godendo di un’esperienza d’acquisto sicura e garantita”.