Edil San Felice: firmati i primi due contratti attuativi dell’accordo quadro con ANAS Sardegna

L’accordo quadro siglato a maggio 2023 con Anas Sardegna ha una durata quadriennale e prevede l’installazione di nuove barriere stradali metalliche nella regione

Napoli, 18 dicembre 2023 – Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (“la Società” o “Edil San Felice”), primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan – annuncia di aver firmato i primi due contratti attuativi dell’accordo quadro con Anas Sardegna per la manutenzione e l’installazione di nuove barriere di sicurezza stradali.

L’accordo, dal valore economico complessivo di cinque milioni di euro, è stato siglato a maggio 2023, avrà una durata di quattro anni e permetterà a Edil San Felice di fare il proprio ingresso in una nuova regione, proseguendo nel proprio percorso di espansione territoriale.

Le barriere metalliche installate saranno della tipologia “tripla onda bordo ponte classe H2” e, in linea con le richieste della committenza, saranno utilizzate esclusivamente barriere garantite secondo UNI EN1317.

I primi due contratti

Il primo contratto attuativo, dal valore di 944.237,39 euro è relativo all’intervento di riqualifica e potenziamento delle barriere marginali sulle opere d’arte, tra i km 10+000 e 48+000 della S.S. 133 di Palau.

Il secondo, invece, ha un valore di 1.219.970,16 euro e riguarda la sostituzione delle attuali barriere metalliche stradali con nuove barriere e l’adeguamento delle banchine sulla S.S. 389, tra il Km 0+600 e 26+500, in provincia di Sassari.

L’avvio dei lavori è previsto per il mese di gennaio 2024 e la consegna avverrà congiuntamente per entrambi i contratti attuativi, che hanno un tempo utile di circa 200 giorni ciascuno dalla data di inizio lavori.

“Siamo molto soddisfatti di poter iniziare i lavori relativi ad un importante accordo quadro con Anas S.p.A. in Sardegna – commenta Lorenzo Di Palma, amministratore delegato di Edil San Felice – che conferma il nostro ruolo di primari installatori di barriere di sicurezza in Italia e che ci permette di aumentare la nostra capillarità su tutto il territorio nazionale, importando le nostre competenze in una nuova regione La sostituzione delle barriere di sicurezza con barriere moderne e più performanti è un tema cruciale per la sicurezza stradale nel nostro Paese e come Edil San Felice siamo pronti ad affrontare questa importante sfida”.