Il pubblico potrà compiere un percorso musicale attraverso i più noti brani tradizionali e popolari sardi, nazionali e internazionali del repertorio natalizio. Ingresso libero e gratuito

“Cantando il Natale”: le voci che allieteranno la serata

è in programma nel capoluogo sardo il quarto e ultimo appuntamento della rassegna concertistica “Atmosfere musicali a Palazzo Regio”, promossa dalla Città Metropolitana di Cagliari con la collaborazione attuativa dell’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (direzione artistica del Maestro Ignazio Perra): alleverrà proposto presso la Sala Consiglio di Palazzo Regio il concerto “”, tenuto dal(diretto dal Maestro Giovanna Demurtas).

Assoluto protagonista dell’evento in programma venerdì è il Coro Polifonico Femminile “Tonara”, attivo dal 1998 nell’ambito della musica polifonica sacra e profana (è specializzato in particolare nell’approfondimento della polifonia appartenente al patrimonio folkloristico regionale e locale e si pone come obiettivo la ricerca e la valorizzazione delle forme di canto popolare tonarese appartenenti al cerimoniale religioso e al mondo femminile).

Nel 2003 ha inciso il suo primo CD, “Amores e Turmentos”; nel 2012 ha pubblicato “Alidos de vida”, Cd-Dvd contenente 10 brani inediti tratti dal repertorio di melodie popolari tonaresi: l’opera ha suggellato un lavoro durato anni, dedicato alla ricerca e allo studio delle antiche forme di canti tradizionali legati al mondo femminile. Il coro svolge un’intensa attività concertistica portando la cultura musicale sarda anche in ambito nazionale e internazionale.

“Atmosfere musicali a Palazzo Regio”: ulteriori informazioni

Per ricevere maggiori dettagli sull’evento in programma venerdì 29, è possibile mandare una e-mail a [email protected] o chiamare allo 070 409 2010 (dalle ore 10.00 alle ore 18.00, dal martedì alla domenica) .

