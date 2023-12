Asl Sassari: i clown al “Civile” per portare un sorriso in corsia

Sassari, 30 dicembre 2023 – Atmosfera natalizia all’Ospedale Civile di Alghero, con clown e musicisti che hanno allietato le giornate dei ricoverati. Negli scorsi giorni, e’ stato portato avanti il progetto di umanizzazione delle cure all’interno del presidio ospedaliero catalano che ha visto impegnati i musicisti dell’Istituto Artistico Musicale “Giuseppe Verdi” e la Chitarreria di Alghero oltre alla Scuola di musica “Anni Verdi” di Sassari e i Clown di VIP ODV di Sassari e Alghero.

Musiche di flauto, fagotto, violino, fisarmonica, sax, chitarra, arpa celtica, ma anche nasi rossi e tanta allegria: sono questi gli ingredienti introdotti in corsia da sedici musicisti dieci clown per allietare, nei giorni delle festività, tutti coloro che si trovavano in ospedale. Un gesto semplice per esprimere la propria vicinanza a quanti, in questo momento, soffrono gravemente per la propria condizione di ammalati, alle famiglie e agli amici che li assistono e si occupano di loro, ma anche a tutto il personale sanitario dei reparti, che si distingue per la grande umanità e professionalità.

“Il periodo natalizio rappresenta per i pazienti, per i caregivers e per il personale sanitario e socio-sanitario, un periodo particolare. L’essere in una condizione di malattia, la necessità di recarsi in ospedale per le cure all’interno di un periodo e di un clima sociale di festa, potrebbe creare ulteriori stati di sofferenza, di tristezza, malinconia ai pazienti, e a chi li assiste. Per questo come Azienda abbiamo attivato una serie di interventi non-farmacologici volti a migliore la qualità di vita all’interno della struttura sanitaria”, ha detto il Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi .