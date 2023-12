Angelo Bresciani è stato eletto presidente del Comitato Sartiglia.

A conclusione della fase di consultazione dei Gremi avviata a settembre, si è formalmente insediato il Comitato Sartiglia, organo consultivo della Fondazione Oristano, che raccoglie le competenze tecnico-scientifiche legate agli aspetti organizzativi della Sartiglia.

Il Comitato è formato dai nominativi espressi dal Gremio dei Falegnami e dal Gremio dei Contadini e ne prendono parte anche il Presidente della Fondazione, salvo delega in favore di altro soggetto.

I membri del Comitato appena costituito sono quindi Angelo Bresciani (indicato congiuntamente dei due Gremi ed eletto Presidente), Giuseppe Vacca e Salvatore Carta per il Gremio dei Contadini, Luigi Mugheddu e Cesare Muru per il Gremio dei Falegnami, mentre il Presidente della Fondazione Carlo Cuccu ha indicato come suo delegato Luigi Cozzoli.

Il Presidente del Comitato, Angelo Bresciani, già Presidente della Fondazione Sa Sartiglia dal 2017 al 2019, vanta una ventennale esperienza di cavaliere e si è distinto anche per esser stato l’unico, nel 1988, ad aver centrato tre stelle nel corso di una stessa edizione.

“Il Comitato appena formato è chiamato a un ruolo organizzativo importante, ed è formato da persone di indubbia capacità ed esperienza, il cui apporto sarà fondamentale per l’organizzazione dell’edizione 2024, e già nel corso della sua riunione di insediamento si è distinto per l’immediata capacità di entrare nel merito delle svariate problematiche da affrontare” dichiara il Presidente della Fondazione Carlo Cuccu.

Il Comitato Sartiglia, all’interno della Fondazione Oristano, è coadiuvato nella sua attività dall’Assessore alla Cultura del Comune, dal Presidente dell’Associazione Cavalieri e da supporti tecnici, che insieme al Sindaco di Oristano partecipano di diritto alle riunioni del Comitato.

