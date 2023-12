Bitti, 27 dicembre 2023 – La seconda edizione del festival musicale TenòRap “Duos munnos in unu” si chiuderà con la terza serata di appuntamenti il prossimo 29 dicembre, dalle ore 18 al cinema Ariston di Bitti, con una tavola rotonda dedicata al tema: “L’innovazione del canto a tenore e della cultura popolare in Sardegna”.

Il 29 dicembre ultima serata del Festival TenòRap 2023 al cinema Ariston di Bitti

L’ultima tappa della rassegna, dopo le altre iniziative del 10 e 15 dicembre, incentrate soprattutto sulle esibizioni dei gruppi a tenore, di canto corale sardo e di gospel, sarà dedicata all’analisi e allo studio. A coordinare i lavori, in calendario il 29, ci penserà il giornalista Giacomo Serreli: moderatore d’eccezione con una grande conoscenza ed esperienza della tradizione musicale regionale.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del consigliere comunale e delegato alla Cultura e Patrimonio identitario, Mario Sanna, e del presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori italiani e presidente del Conservatorio di Sassari, Ivano Iai. Sul “Ruolo del conservatorio nello studio e nella valorizzazione della musica sarda di tradizione orale” interverrà Gian Nicola Spanu, docente di Storia della musica e Antropologia musicale al Conservatorio di Sassari.

L’antropologo bittese Bachisio Bandinu tratterà quindi il tema “L’influenza della spettacolarizzazione sul canto a tenore”, mentre l’artigiano e artista di Terra Pintada di Bitti, Robert Carzedda, farà il punto su “L’influenza del canto a tenore nell’arte”. Sarà poi la volta dell’etnomusicologo Sebastiano Pilosu con “Cantatores de gabale. S’istòria moderna de su cantu a tenore”. La tavola rotonda sarà chiusa dal sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, che parlerà di “Canto a tenore come risorsa economica e sociale: la musealizzazione del canto a tenore a Bitti”.

La premiazione

Completata la parte di analisi e studio affidata agli esperti la serata proseguirà con la consegna di un’onorificenza, come “Innovatore del canto a tenore”, che l’amministrazione comunale consegnerà al leader storico e fondatore del gruppo a tenore Remunnu ‘e Locu, Daniele Cossellu. Un riconoscimento che rende onore al lungo lavoro di promozione e valorizzazione dell’antico canto dei pastori che tziu Tanielle, come lo chiamano tutti a Bitti, ha portato avanti per una vita intera in ogni angolo del mondo. Il sipario della serata, in vista dell’edizione 2024 di TenòRap, calerà sulle note dei Remunnu ‘e Locu.

TenòRap

Il progetto, finanziato da Regione Sardegna e Comune di Bitti e patrocinato dal Parco naturale regionale di Tepilora, è organizzato dalla cooperativa Istelai che proprio nel paese barbaricino cura l’accoglienza nell’area museale dove si trovano anche gli spazi multimediali dedicati al Canto a tenore, unica realtà museale del genere presente in tutta l’Isola.

