XXXI^ Esima Edizione Festivalguer

Lotta all’ultima piuma per il primo appuntamento della rassegna internazionale di arti performative: domenica 3 dicembre lo spettacolo “la battaglia dei cuscini”.

XXXI^ Esima Edizione Festivalguer

Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia dei cuscini si conclude in un soffio di piume. Uno spettacolo esplosivo che nasce dai ricordi di infanzia quando sui letti, prima di andare a dormire, ci si prendeva a cuscinate. La XXI esima edizione di FestivAlguer, il festival internazionale di arti performative della città catalana, ideato e allestito da ExPopTeatro, si apre con uno show deflagrante e colorato che riporta indietro nel tempo, ai semplici ma esilaranti giochi da bambini. Appuntamento domenica 3 dicembre al piazzale della Pace di Alghero con “La battaglia dei cuscini” spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento, ideato da Gimmi Basilotta e Marina Boero della compagnia teatrale di Cuneo il Melarancio.

Uno spazio opportunamente attrezzato accoglie il pubblico prima dell’inizio dello show: la squadra della compagnia coinvolge il pubblico nell’ allestimento finale dello spazio e, dettate le regole del gioco, con un conto alla rovescia si dà inizio alla battaglia. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, coinvolgendo giovani, bambini, genitori e nonni. Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, il gioco viene centuplicato più e più volte, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Prima di salutare il pubblico, esausto, un grande telo colorato invita gli spettatori a sedersi: ben presto ci si trova su un cuscino gigante, pieno d’aria, su cui è possibile nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica.

Ad animare lo show Gimmi Basilotta, Marina Berro, Jacopo Fantini, Isacco Basilotta e Aicha Cherif con musiche di Sisimizi, Persiana Jones e I Fratelli di Soledad.

Prossimi appuntamenti in programma venerdì 8 e sabato 9 dicembre in piazza Pino Piras per un viaggio nel tempo a bordo del carillon “La Dinamica del controvento”, spettacolo in programma la mattina dalle 11 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 17 .30 per il quale sarà necessario prenotare al numero + 39 349 41 27 271 o all’indirizzo e-mail [email protected].

Il FestivAlguer è sostenuto dalla Fondazione Alghero e dalla Fondazione di Sardegna, con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo e il patrocinio del Comune di Alghero,

inserito nel cartellone di eventi del Cap d’Any 2023 – 2024 della città di Alghero, realizzato in partnership con la Cantina Sella & Mosca e la Nastro Azzurro.