Teatro del Segno: “GAP / Gioco d’Azzardo Patologico”

“Rovinarsi è un gioco” di e con Stefano Ledda

lunedì 4 | martedì 5 | mercoledì 6 | giovedì 7 dicembre – ore 9.30 e ore 11.30 – TsE – via Quintino Sella – Is Mirrionis – CAGLIARI.

Il teatro contro la dipendenza dal gioco d’azzardo: riparte dal TsE di via Quintino Sella a Cagliari il progetto Sardegna 2023 – Rovinarsi è un Gioco a cura del Teatro del Segno, con quattro giornate dedicate alle scuole, da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre con due repliche alle 9.30 e alle 11.30 dello spettacolo “GAP/ Gioco d’Azzardo Patologico – rovinarsi è un gioco” scritto, diretto e interpretato da Stefano Ledda e incontri con psicologi, esperti e operatori del SerD.

In scena la storia emblematica di un giocatore di videopoker imprigionato nella tragica spirale della dipendenza, tra l’assurda speranza di “rifarsi delle perdite” e il desiderio, o meglio il bisogno irrefrenabile di tentare ancora una volta la fortuna, in una sorta di viaggio agli inferi: una testimonianza in prima persona, ispirata a fatti realmente accaduti, su una nuova emergenza sociale sempre più diffusa anche in Sardegna.

La forza espressiva e comunicativa del teatro permette agli spettatori di identificarsi con il protagonista, un uomo come tanti, con un lavoro, un amore, una famiglia, ma che suo malgrado appartiene alla “percentuale difettosa” – tanto che basta una piccola vincita a scatenare in lui quel “demone” del gioco da cui non riesce più a liberarsi.

Le ludopatie – sempre più frequenti in epoca di incertezza e crisi economica – rappresentano una delle forme di “dipendenza non da sostanze” in cura presso i SerD con tutto il corollario di drammi familiari, rovina finanziaria, debiti e usura e l’incubo di un’ossessione, una passione “irrinunciabile”.

Info: [email protected] – cell. 392 9779211 – www.teatrodelsegno.com