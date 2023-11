Trexenta experience, viaggio tra bellezze archeologiche.

Con Trexenta terzo appuntamento a Pimentel domenica 26 novembre: Domus de Janas e laboratorio di fregula e pittura

La manifestazione Trexenta Experience” è un programma triennale di attività di turismo esperienziale che ha come obiettivo la promozione dei siti archeologici dei territori che divengono luoghi di narrazione e di conoscenza di antichi mestieri e tradizioni. Il progetto si inserisce nel cartellone del turismo esperienziale finanziato dall’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna con i fondi della Legge 7/55.

La Presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta, Paola Casula: “La manifestazione, alla sua seconda edizione, promette un buon successo di pubblico. Non solo per la risposta del primo anno, ma anche perché la promozione nazionale, come la partecipazione a Tourisma a Firenze, ha dato nel tempo tantissima visibilità al territorio e lustro all’iniziativa. Quest’anno, dal 2 al 5 novembre, il progetto Trexenta Experience è stato presentato dall’Unione dei Comuni anche alla Borsa del Turismo archeologico di Paestum (https://www.borsaturismoarcheologico.it/) a dimostrazione di come la manifestazione stia crescendo e destando l’interesse nazionale e internazionale. La Trexenta è una terra ricca di fascino archeologico che sta richiamando visitatori da tutto il mondo. Vivremo delle giornate immersi nella natura e nei piccoli borghi, inoltre assaggeremo del buon cibo della tradizione dei luoghi. La Trexenta è una terra accogliente e per questo vi aspettiamo numerosi”.