Violenza – Campagna Cna Impresa Donna: Informazioni E Indicazioni Pratiche

Iniziativa di CNA Impresa Donna per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a cui tutti possono prendere parte attraverso i propri canali social, condividendo un messaggio semplice e diretto (CHIEDI AIUTO, GRIDA AIUTO) per mostrare la vicinanza alla causa e informare le persone sugli strumenti messi a disposizione per le donne vittime di violenza.

Quest’anno il messaggio ha una doppia valenza: oltre all’appello collettivo, verrà, infatti, lanciata una app di supporto per le donne, Hands Off (trad. Giù le mani). L’app è stata ideata per fornire assistenza immediata alle vittime di violenza e una delle sue principali funzioni è il riconoscimento vocale: al suono “Aiuto”, infatti, fa attivare il dispositivo su cui è installata e partire una chiamata al contatto di emergenza predefinito, indicando la posizione del soggetto aggredito.

COME SI STRUTTURA L’INIZIATIVA. INDICAZIONI PRATICHE:

Più il post sarà diffuso sulle pagine Facebook e più sarà visibile e riconoscibile l’iniziativa e per farlo vi chiediamo di:

Scattare una foto (possibilmente a mezzo busto) con in mano la stampa a colori del cartello in formato A4 che trovate in allegato

Durante la giornata del 25/11 pubblicare la foto sul vostro profilo

Taggare la pagina CNA Impresa Donna

Usare nella descrizione del post:

gli hashtag: #NOallaviolenzasulledonne, #HandsOff, #giùlemani, #CNAcontroLaViolenza;

Linkall’app “Giù le mani”;

numero anti-violenza: 1522.

Di seguito una proposta del copy, che potete copiare (integrando, se volete, il testo proposto con un pensiero personale):

Se ti senti in pericolo: chiedi aiuto, grida “aiuto”!

Siamo orgogliosi di lanciare uno strumento, semplice e smart, in difesa di tutte le donne che si trovano in situazioni di emergenza, che subiscono molestie e nel peggiore dei casi sono vittime di violenza.

#HandsOff è un’app compatibile con tutti gli smartphone che si attiva al grido di aiuto:

Facendo suonare il tuo dispositivo per attirare l’attenzione di chi ti è attorno;

Facendo partire una chiamata verso il tuo contatto di emergenza;

Segnalando la tua posizione alle persone che arrivano in tuo soccorso.

Puoi trovarla qui: https://su.cna.it/grida-aiuto

Non avere paura di chiedere aiuto.

#CNAcontroLaViolenza #NOallaviolenzasulleDonne #Giùlemani

CNA IMPRESA_DONNA_25_11_2023_Per i territori