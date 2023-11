Le parole di Camilla Soru: “Mio padre? diffido da chi si sveglia soltanto quando c’è un ruolo da prendere”

Camilla Soru ai microfoni di Giornale Radio

Mio padre parla come se non avesse mai fatto politica fino all’altro ieri. Ma lui ha abbandonato un percorso, non ha fatto opposizione in questi anni di governo di centrodestra. Io diffido sempre da chi si sveglia soltanto nelle fasi pre-elettorali, perché c’è qualcosa che non torna se il fuoco sacro per la politica ti si accende soltanto quando c’è un ruolo apicale disponibile da prendere”. Lo ha dichiarato Camilla Soru intervenendo a “L’Attimo fuggente”, programma condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Radio Giornale Radio.