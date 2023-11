In collaborazione con l’organizzazione internazionale Defence for Children Italia la mostra inizierà il 24 novembre e terminerà il 10 marzo

Dal 24 novembre al prossimo 10 marzo, Palazzo Ducale ospita la mostra

del grande fotografo americano Steve McCurry “Children”, a cura di

Biba Giacchetti, Melissa Camilli con Peter Bottazzi art director. La mostra è

promossa da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Genova, Civita

Mostre e Musei in collaborazione con SudEst57 e l’organizzazione

internazionale Defence for Children Italia. Sono esposte oltre 100

opere, tra foto e proiezioni, per la prima mostra tematica in Italia

dedicata all’infanzia. Le immagini del fotografo, con la

collaborazione di Defence for Children International, si incontrano

con il linguaggio e la prospettiva proposta dalla Convenzione ONU sui

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Le foto di Steve McCurry sono

un viaggio emozionante attraverso la quotidianità dei bambini di tutto

il mondo, dall’Afghanistan all’India, dal Messico al Libano fino in Italia.

