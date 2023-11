Menzione speciale per il film Cara a su ‘entu al festival Libero Bizzarri

È stato premiato con una Menzione Speciale alla trentesima edizione del prestigioso festival dedicato a Libero Bizzarri il film “Cara a su ‘entu – con il vento in faccia” di Andrea Deidda con la produzione esecutiva dall’associazione culturale Arvéschida e con la produzione associata di Terra de Punt.

La cerimonia di premiazione è avvenuta domenica sera all’Auditorium comunale di San Benedetto del Tronto. Il primo premio è andato alla pellicola “After the bridge”.

Questa la motivazione ufficiale della giuria:

“Grazie per averci raccontato in modo magistrale uno spicchio dell’Italia, con i suoi dialetti, le sue tradizioni, storie, passioni. E di averci fatto provare una forte sensazione di appartenenza alla nostra terra e alla sua bellezza naturale e ricchezza culturale. E’ bello potere partecipare attraverso il racconto dei fantini alle loro emozioni, coraggio e paure, e al loro sogno di immortalarsi in un evento antico ed eterno. Deidda disegna un bellissimo quadro di una Sardegna arcaica ed autentica, e tesse un nobile arazzo del palio con scene di vita di contrada con tutte le sue pulsioni, la processione, la messa, i canti, la benedizione del cavallo, le grandi tavolate. Un racconto dietro le quinte inedito originale che si conclude nel momento esatto in cui lo spettacolo del Palio si apre alle grida del grande pubblico”.

Di seguito la composizione della Giuria del Concorso Italia Doc:

Presidente: Francesco Bizzarri, Direttore Generale Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo