Con Coldiretti Donne Impresa Sardegna martedì 28 novembre a Cagliari, l’atteso appuntamento con “Feminas” il premio per le donne di Sardegna.

Coldiretti Donne Impresa Sardegna: appuntamento con “Feminas”

Saranno premiate martedì 28 novembre a Cagliari (Teatro Palazzo Doglio) le nove “Storie di Donne che nutrono il mondo”. È il premio “Feminas” di Coldiretti Donne Impresa, che viene dato dalle donne per le donne. Arrivata alla sua settima edizione, l’ormai consolidato appuntamento ideato e promosso da Coldiretti Donne Impresa Sardegna premia le donne sarde che si sono distinte ancora una volta nel proprio campo di competenza.

Riflettori accesi, dunque, su donne determinate che raccontano storie di grandi sacrifici. Ma anche storie di generosità e di appartenenza. Donne che aiutano quotidianamente la società a far realizzare i sogni del prossimo. Nove storie con protagoniste nove donne che continuano a fare grande il cuore della Sardegna. La premiazione nella splendida location del teatro di Palazzo Doglio a Cagliari (via Logudoro, 32), prenderà il via alle ore 10 per assegnare i nove premi per le categorie scienze, informazione, istituzioni, sociale, agricoltura, sport, arte, solidarietà e spettacolo.

Per altre notizie di eventi clicca qui