Continua il dialogo tra la comunità musulmana e i fedeli di Scientology di Olbia

Continua la collaborazione tra i fedeli della Missione di Scientology e la comunità dei Musulmani di Olbia. Nei giorni scorsi i volontari della Fondazione La Via della Felicità e della missione Scientology, hanno fatto visita ai fratelli musulmani della moschea di Olbia, donando circa un centinaio di libretti in lingua araba del libretto La Via della Felicità scritto da L. Ron Hubbard.

È stata l’occasione per far incontrare nuovamente i fedeli delle due religioni, in seguito alla sanificazione della moschea effettuata lo scorso anno dai Ministri Volontari della Chiesa di Scientology, consentendo così la ripresa in sicurezza delle funzioni religiose dopo il lock down causato dalla pandemia. L’incontro è stato molto cordiale; inutile dire che l’omaggio dei libretti in lingua araba sia stato molto gradito dai fratelli musulmani.

“Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto.”Questo l’invito dell’autore L. Ron Hubbard a chi volesse promuovere i 21 precetti contenuti nel libro, tutti improntati al buon senso e condivisibili da qualsiasi cultura o religione.

Seguendo i consigli dell’autore, i volontari della Fondazione La Via della Felicità e della Missione di Scientology di Olbia, nella serata di martedì 28 novembre, continueranno nella promozione dei valori contenuti nel libretto La Via della Felicità, guida basata sul buon senso per una vita migliore.