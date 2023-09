Villanova Monteleone: apre ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot)

Villanova Monteleone: apre ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot),Sassari, 14 settembre 2023 – Villanova Monteleone: apre il sesto ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) della Asl di Sassari.

Da venerdì 15 settembre, dalle ore 09.30, l’ambulatorio della Guardia Medica, in via Nazionale, n.24, ospiterà i medici dell’Ascot. Si tratta di ambulatori dedicati esclusivamente ai cittadini residenti nel comune, sprovvisti di medico di medicina generale. Sarà possibile richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia.

Sedi e orari degli Ascot della Asl di Sassari

Osilo, piazza san Valentino

Lunedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle 19.00 e mercoledì, dalle ore 09.30 alle 13.30

Stintino, piazza del Municipio

Martedì, dalle ore 10.00 alle 14.00

Porto Torres, loc. Andriolu,

lunedì, dalle ore 14.30 alle 18.30, martedì e venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, mercoledì, dalle ore 15.30 alle 19.30, giovedì, dalle ore 10.00 alle 14.00

Florinas, via Grazia Deledda, n. 1, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00, lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle 19.00

Valledoria, via Caprera, n.40,

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.00 alle 19.00, martedì, dalle ore 08.30 alle 12.30, giovedì, dalle ore 09.30 alle 13.30

Villanova Monteleone, via Nazionale, n. 24,

martedì e venerdì, dalle ore 09.30 alle 13.30