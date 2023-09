Ultima tappa a Dolianova per la terza edizione di Teatri d’Estate

Con Teatri d’Estate domani (sabato 9) e domenica 10 settembre alle 20.30 negli spazi all’aperto di Villa de Villa va in scena “Il meraviglioso mondo di Oz” con l’adattamento e la regia di Nicola Michele.

Si conclude con una fiaba il cammino della terza edizione di Teatri d’Estate, il festival organizzato dalla Compagnia Salto del Delfino, con la direzione artistica e regia di Nicola Michele. Il festival è nato con l’obiettivo di portare la cultura teatrale nelle periferie, partendo dal teatro di comunità fino ad approdare al teatro d’arte

Domani (sabato 9) e domenica 10 settembre alle 20.30, negli spazi all’aperto di Villa de Villa a Dolianova, la rassegna vivrà i suoi ultimi appuntamenti con la prima messa in scena dello spettacolo Il meraviglioso mondo di Oz. Tratto dall’omonima opera di L. Frank Baum, lo spettacolo sarà un adattamento di Nicola Michele. In scena ci saranno Giampaolo Arba, Giulia Cara, Silvia Locci, Ylenia Marras e Fabio Schirru, con i costumi di Ylenia Marras e gli oggetti di scena del Laboratorio Salto del Delfino.

Biglietti e abbonamenti per Teatri d’Estate

I biglietti (interi a 6 euro e ridotti a 5 euro) si possono acquistare nel sito LiveTicket al seguente link: https://www.liveticket.it/ilsaltodeldelfino. Per informazioni contattare il numero 393 8879311 (anche su WhatsApp), la mail info@ilsaltodeldelfinoteatro.it o visitare il sito www.ilsaltodeldelfinoteatro.it.

La compagnia

La cooperativa sociale “Salto del Delfino” si propone di valorizzare e convogliare le innumerevoli risorse culturali presenti nel territorio del Parteolla. La compagnia, nata nel 2002, da anni rivolge le sue energie al teatro per l’infanzia e al teatro contemporaneo. Presenta infatti i propri spettacoli presso le scuole di vario ordine e grado, nei comuni, biblioteche, centri di aggregazione sociale e vari enti pubblici e privati. Alla base dei propri lavori vi sono molto spesso le scritture originali e una continua sperimentazione sul gesto e sul movimento. La direzione artistica è affidata a Nicola Michele, formatosi presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari e specializzatosi presso la Scuola di Formazione Triennale di Teatro e Teatroterapia diretta da Walter Orioli a Milano, e presso la Biennale di Venezia con il Maestro argentino Ricardo Bartis. Forte dell’esperienza maturata sul territorio, la Compagnia vuole coinvolgere le risorse umane e paesaggistiche all’insegna di una maggiore visibilità e attrattività turistica. Salto del Delfino nel 2011 debutta al Fringe Festival di Edimburgo con lo spettacolo “Masses Man”, coproduzione con Theandric Teatro Nonviolento. Nel 2014 è ospite al Festival OFF di Avignone con lo spettacolo di Fiore “Le prince et la rose”.

Nicola Michele

Attore, drammaturgo, regista teatrale e operatore in teatroterapia. E’ anche socio della Federazione Italiana di Teatroterapia dal 2007. Si diploma come attore nel 1995 presso la “Civica” Scuola d’arte drammatica di Cagliari. Successivamente approfondisce la preparazione specializzandosi in Teatroterapia a Milano nel 2006. Segue inoltre i corsi di alta formazione per l’attore presso la Biennale di Venezia nel 2010 e 2011. Ha frequentato i seminari con Rena Mirecka, Opera di Pechino, Akroama, Alkestis, Eugenio Barba, Ascanio Celestini, Marcello Isidori, Francesco Origo, Fibre Parallele, Ricardo Bartis, Marigia Maggiopinto, Bogdan Renczynski, Walter Orioli, Arturo Cirillo, Roberto Rustioni.

