(Adnkronos) – Slovenia e Danimarca pareggiano 1-1 nell'incontro inaugurale del gruppo C degli Europei di Germania 2024, disputato alla Mhp Arena di Stoccarda. Al vantaggio di Eriksen al 17' risponde Janza al 77'. Alle 21, sempre per il girone C, in campo Serbia e Inghilterra alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. — [email protected] (Web Info)