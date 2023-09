La Fabbrica Illuminata: da giovedì 14 a domenica 17 settembre a Cagliari la V edizione del festival letterario Dialoghi di carta

Dal 14 al 17 settembre a Cagliari ai Giardini pubblici comunali Dialoghi di Carta, il festival letterario della Fabbrica Illuminata. Tra gli ospiti della quinta edizione sul tema “Nel visibile l’invisibile” i drammaturghi Edoardo Erba e Giuseppe Manfridi, l’attore e regista Pino Micol, la traduttrice Ena Marchi, il botanico Stefano Mancuso.

Cagliari, 8 settembre 2023 – “Nel visibile l’invisibile” è il tema della quinta edizione di Dialoghi di carta. Il festival letterario della Fabbrica Illuminata torna a Cagliari da giovedì 14 a domenica 17 settembre ai Giardini pubblici comunali. Quattro serate con presentazioni e incontri tra poesia e narrativa, saggi e scrittura drammaturgica. Sullo sfondo il grande ficus ultracentenario, le jacarande, le palme e i lecci che abbelliscono il parco ottocentesco alle pendici del quartiere Castello.

Il festival è organizzato con la programmazione degli scrittori Rossana Copez e Giovanni Follesa. Vede inoltre la direzione artistica dell’attrice Elena Pau. Invita a scoprire nel visibile, ovvero nel primo, esplicito significato di ogni genere di lettura, l’invisibile, la stratificazione di significati che spesso si celano, oltre la superficie dei contenuti.

I protagonisti

Tra gli ospiti i drammaturghi Edoardo Erba e Giuseppe Manfridi. Del primo i testi teatrali Il marito invisibile e L’onesto fantasma, del secondo il libro Il contenuto non corrisponde al titolo. Ancora, l’attore e regista Pino Micol, il botanico Stefano Mancuso e la traduttrice Ena Marchi.

Tra gli appuntamenti in programma a Dialoghi di carta anche un focus sulla riedizione del capolavoro di Sergio Atzeni (Capoterra, Cagliari, 1952 – Carloforte, 1995) Passavamo sulla terra leggeri. L’opera è uscita per i tipi di Sellerio con la prefazione di Marcello Fois. Ci sarà anche un ricordo di Daniela Zedda, scomparsa lo scorso maggio, nella presentazione del libro 111 luoghi di Cagliari che devi proprio scoprire, che la fotografa e fotogiornalista cagliaritana ha realizzato con il giornalista, scrittore e musicista Sergio Benoni.

In appendice alle serate cagliaritane un appuntamento in streaming in ottobre, in data da definirsi, con Giuseppe Remuzzi: il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano presenta il suo ultimo libro, Le monetine di Roosevelt (Solferino, 2022) in cui ricostruisce con passione i passi da gigante della scienza, non solo per la sanità ma per la stessa evoluzione della specie.

Il programma del 14 settembre

Apre la prima serata del festival letterario, giovedì 14 settembre alle 18, Lorenzo Maragoni. L’attore, regista, autore umbro presenta in conversazione con Andrea Melis la raccolta Poesie, però non troppo(Interno Poesia, 2023), un libro che nasce sui palchi dei locali e dei teatri, dove si è fatto conoscere come poeta performativo, arrivando a diventare nel 2022 campione mondiale di poetry slam.

Alle 19 spazio a uno dei più importanti autori teatrali italiani: Edoardo Erba presentazione di due testi teatrali:

Il 15 settembre del festival

L’indomani, venerdì 15 settembre, dalle 18, Sergio Benoni presenta il volume 111 luoghi di Cagliari che devi proprio scoprire (Emons 2022),

Alle 19 una seconda finestra sulla scrittura drammaturgica con lo scrittore e sceneggiatore Giuseppe Manfridi. Intervistato da Lorella Costa e con letture di Elena Pau, presenta il suo ultimo libro Il contenuto non corrisponde al titolo.

Chiusura di serata alle 20 con un altro fuoriclasse del teatro italiano: Pino Micol. Insieme all’italianista Irene Palladini presenterà l’audio libro Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar (Einaudi, 2022).

Sabato 16 settembre

Cagliari e un personaggio storico tutto da scoprire sono al centro del libro di Rossana Copez Benedetta Judikissa di Càlari (Janus 2023). La scrittrice lo presenta in apertura della serata di sabato 16 settembre alle 18 con Laura Medda, letture di Elena Pau e musiche di Roberto Deidda alla chitarra. Interprete LIS Luciana Ledda. Il libro trasporta il lettore nel tredicesimo secolo a Santa Igia. Benedetta è stata la prima donna Judikissa del Giudicato di Cagliari, di cui Santa Igia era la capitale, e della storia della Sardegna.

Alle 19 il microfono passa a Giovanni Follesa per la presentazione del suo nuovo libro Sì, lo voglio (People, 2023).

Alle 20, invece, l‘incontro con l’editor Ena Marchi dal titolo “le traduzioni di George Simenon nelle pagine di Adelphi”. Chiuderà la terza serata del festival letterario.

L’ultima serata del festival letterario

Quarta e ultima serata domenica 17 settembre con la poesia di Beatrice Zerbini in apertura alle 18 con la raccolta D’amore (Interno Poesia), a colloquio con l’italianista Duilio Caocci. La presentazione è impreziosita dall’intervento musicale della cantante Anna Lisa Mameli, con Corrado Aragoni al pianoforte.

Alle 19 spazio alla riedizione del romanzo di Sergio Atzeni Passavamo sulla terra leggeri. Ne parlano l’italianista Gigliola Sulis con il giornalista Francesco Abate e con la partecipazione della scrittrice Rossana Copez. Letture a cura di Elena Pau.

Dialoghi di carta sfoglia le sue ultime pagine con il botanico Stefano Mancuso. Il direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale e docente all’Università di Firenze presenta alle 20 in conversazione con Giovanni Follesa il suo libro La tribù degli alberi (Einaudi 2022).

La manifestazione è realizzata da La Fabbrica Illuminata ETS con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e col patrocinio del Comune di Cagliari.