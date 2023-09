Riparte da Burgos la nuova stagione del Poetry Slam Sardegna

Riparte da Burgos la nuova stagione del Poetry Slam Sardegna, l’originale sfida letteraria tra poeti, scrittori e performers della parola, per infiammare in versi e rime questi ultimi scorci d’estate goceanina.

Appuntamento venerdì 15 settembre, al bar Bellavista in Piazza Canu, dove, dalle 19.00 in poi, andrà in scena l’attesa seconda edizione dell'”Adelasia Poetry Slam”.

A condurre e animare la sfida sarà l’inedito e ruspante duo di M.C. (Maestri di Cerimonia) composto dal ploaghese Giovanni Salis e dal burghese Roberto Nieddu.

In gara poeti e poetesse da tutta l’isola: Marco Mura (Nuoro), Juanne Villa (Bitti), Francesca Farina (Alghero), Giuseppe Piras (Siniscola), Maurizio Fadda (Nuoro), Luca Sedda (Gavoi), Sara Tetano (Nuoro), Luca Bulla (Anela), Valentina Loche (Orani), Bobore Marceddu (Oniferi), Marco Fenudi (Ozieri), Frantziscu Cambiganu (Pattada), Mauro Fenu (Iglesias).

Ospite speciale della serata il giovane Josto Nieddu da Bottidda con la partecipazione del fisarmonicista burghese Giuseppe Roccu per gli stacchetti musicali.

Queste le regole della gara: tre minuti a testa per ogni concorrente, testi scritti di proprio pugno in qualunque lingua, durante la performance non sono ammessi oggetti scenici o accompagnamenti musicali, ed è consigliabile portare due testi (o gruppi di testi) che non superino i tre minuti l’uno.

A decidere il nome del vincitore della serata che si qualificherà alla Finale del Poetry Slam Sardegna 2024 sarà una giuria popolare scelta a caso fra il pubblico presente.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

La sfida letteraria è la prima in programma della nuova stagione 2023/2024 della competizione regionale sarda appena conclusasi al Fico d’India di Cagliari con la vittoria dell’oristanese Maria Oppo che rappresenterà l’isola alle Finali Italiane organizzate dalla L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam) che si terranno a Rimini dal 14 al 17 settembre, ed, eventualmente, alle successive Finali europee e mondiali.

La scena sarda è una delle più vivaci e originali nell’intero panorama italiano che ormai conta diverse centinaia di poeti e performer di tutte le età ed estrazione sociale; i vincitori di ogni singola tappa isolana parteciperanno alla Finale del “Poetry Slam Sardegna” dove si potrà competere per accedere alle finali nazionali LIPS.

Per maggiori informazioni sul Poetry Slam Sardegna e la LIPS:

facebook https://www.facebook.com/poetryslamsardegna/

web http://www.lipslam.it/