Riaprono le attività culturali della Casa della Poesia di Como odv

Riaprono le attività culturali per il 2023 /2024 della Casa della Poesia di Como odv. Progetti, nuove collaborazioni e iniziative sotto il segno della Poesia

Riprendono le attività de La Casa della Poesia di Como odv e non mancano le novità! Subentra come nuovo vicepresidente l’editore e poeta Stefano Donno, che sostituirà il poeta Andrea Tavernati, che sino ad oggi ha ricoperto encomiabilmente quel ruolo nell’associazione. Dichiara il presidente Laura Garavaglia: “Da ormai tredici anni siamo presenti sul territorio nazionale e internazionale con eventi culturali importanti, tra cui il Festival Internazionale di Poesia Europa in versi e il Premio Europa in versi e in prosa.

Ogni socio porta il suo prezioso contributo all’Associazione e sono certa che Stefano Donno sarà di grande supporto nel continuare questo viaggio intrapreso da anni per divulgare la poesia e la cultura più in generale. Abbiamo già attivato dal 2016 un’interessante collaborazione con I Quaderni del Bardo, di cui Donno è editore, e insieme abbiamo tradotto e pubblicato voci importanti della poesia internazionale”.

(https://www.lacasadellapoesiadicomo.com/pubblicazioni-ok)

Da subito ecco la prima e nuova iniziativa di ampio respiro: La Casa della Poesia di Como odv, che da anni promuove la poesia in tutte le sue forme, lancia un appello a tutti gli appassionati di poesia in Italia e all’Estero che desiderano diventare Poetry Ambassador.

I Poetry Ambassador

I Poetry Ambassador autorizzati dall’associazione sono poeti e operatori culturali, titolari di Fondazioni, Musei, Presidenti di Associazioni ecc., che condividono la passione per la poesia e sono desiderosi di diffonderne la conoscenza e la bellezza. Attraverso la loro attività, i Poetry Ambassador della Casa della Poesia di Como, organizzano e promuovono eventi legati alla poesia, come incontri poetici, readings, poetry slam e incontri seminariali. Per diventare Poetry Ambassador riconosciuti e autorizzati è sufficiente contattare la Casa della Poesia di Como odv e presentare una richiesta espressa, specificando nel dettaglio l’evento che si desidera organizzare.

La Casa della Poesia di Como odv valuterà la proposta e, in caso di approvazione, riconoscerà al richiedente il titolo di Poetry Ambassador. Diventare Poetry Ambassador della Casa della Poesia di Como offre numerosi vantaggi, tra cui: La possibilità di far parte di una rete di appassionati e esperti di poesia; l’opportunità di promuovere la cultura poetica e di far avvicinare nuove persone a questo meraviglioso mondo; il supporto di comunicazione mediatica e di consulenza della Casa della Poesia di Como odv. Per aderire all’iniziativa è necessario contattare l’associazione tramite email e presentare una richiesta di candidatura. Non perdere questa opportunità unica! Diventa un Poetry Ambassador della Casa della Poesia di Como odv.