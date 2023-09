Giacomo Scattolon ed il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco: il pilota pavese atteso al Rally 1000 Miglia

Torna a vestirsi di tricolore, la programmazione del pilota portacolori di Automobile Club Sassari e Movisport. Dopo la vittoria del Rally Valli Oltrepò, il driver punta al rilancio in ottica Campionato Italiano Assoluto Rally Promozione, al volante della Volkswagen Polo Rally2 del team HK Racing.

È atteso ad una nuova chiamata tricolore, Giacomo Scattolon. Il pilota pavese, reduce dalla vittoria del Rally Valli Oltrepò, è pronto a calarsi nuovamente nell’abitacolo della Volkswagen Polo Rally2 “gommata” Pirelli e messa a disposizione dal team HK Racing per proiettare le proprie mire sulla classifica del Campionato Italiano Rally Promozione, serie che lo vede attualmente inseguire una posizione da podio. Un percorso contraddistinto dalla sfortuna, quello del driver portacolori di Movisport e Automobile Club Sassari ma che chiede ancora molto dagli ultimi appuntamenti in programma, decisivi per alimentare prospettive allettanti in termini di risultati e performance.

Assecondato dalle soluzioni tecniche adottate dal team HK Racing in occasione dell’ultimo impegno affrontato – il Rally Valli Oltrepò, valido come test in ottica campionato – Giacomo Scattolon sarà chiamato ad una prestazione di spessore, condivisa ancora con l’esperto copilota Sauro Farnocchia. Sensazioni positive, quelle espresse dal vogherese alla vigilia del Rally 1000 Miglia, contesto che, lo scorso anno, lo ha visto sul terzo gradino del podio “Promozione”.

Il Rally 1000 Miglia coinvolgerà la provincia di Brescia nei giorni 8-9 settembre, proponendo ai protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco il coefficiente di 1,5. La prima giornata di gara si svilupperà sui chilometri della SPS 1 “Valle Sabbia Dall’Era Valerio” – da due chilometri e mezzo –trasmessa in diretta tv su ACI Sport TV e RAI Sport. Il giorno successivo vede la parte principale di gara disputarsi su quattro prove speciali, da ripetere due volte per un totale di centocinque chilometri, con i due passaggi sulla “Pertiche” da ventisei chilometri a garantire selezione. L’arrivo è previsto per le ore 18:07 nel cuore pulsante di Brescia, in Piazzale Arnaldo, dopo un breve riordinamento all’ombra del Castello di Brescia.

