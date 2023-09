Rally Vermentino Historicu: Mura e Demontis ai nastri di partenza

I due padroni di casa vogliono approfittare dell’appuntamento sardo per confermare il podio del CIRTS

Le strade di casa, si sa, racchiudono un fascino irresistibile. Se poi queste sono sterrate, è impossibile rinunciarvi. Costantino Mura e Marco Demontis parteciperanno a bordo di una Lancia Delta 16v (Colombi Racing Team) al Rally Vermentino Historicu, quarto appuntamento del CIRTS, il Campionato Italiano Rally Terra Storico, in programma venerdì 15 e sabato 16.

Grazie al buon avvio di stagione al Valle del Tevere, l’equipaggio sardo portacolori del Team Autoservice vanta la terza posizione nella graduatoria generale. Alla conclusione del campionato mancano ancora due gare. L’appuntamento casalingo in scena questo fine settimana si presenta come la possibilità di salire in zone ancora più nobili.

“L’occasione per mostrare ancora una volta il nostro valore”

“Fino ad ora è stata una stagione particolare” sottolinea Costantino Mura, driver nativo di Tempio Pausania “La voglia di correre è molta. Il Rally Vermentino Historicu offre a me e a Marco [Demontis n.d.r.] l’occasione per mostrare ancora una volta il nostro valore. Noi siamo pronti!”

