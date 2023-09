Sesto fino all’ultima prova speciale, è stato costretto a retrocedere di dieci posizioni

Ennesima prestazione condizionata dalla sfortuna per Giacomo Scattolon. Nel corso dell’ultima prova speciale del Rally 1000 Miglia, mentre era in sesta posizione assoluta (sul podio del Campionato Italiano Rally Promozione), il pilota vogherese ha dovuto fare i conti con una beffarda foratura del pneumatico posteriore sinistro della sua Volkswagen Polo Rally2 (HK Racing).

Forte delle conferme ottenute nel corso della gara di preparazione, quel Rally Valli Oltrepò che lo ha visto festeggiare la vittoria assoluta, Scattolon si è reso interprete di una condotta convincente all’avvio, con il quarto miglior tempo “staccato” nella prova inaugurale, quella sotto osservazione televisiva. Affiancato da Sauro Farnocchia, il driver si è successivamente assestato a ridosso della terza piazza “Promozione”, colta nella settima prova speciale.

Durante l’ultima ripetizione dei ventisei chilometri della “Pertiche”, la più lunga messa in programma dal sesto atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il portacolori di Movisport e Automobile Club Sassari è però incappato in una foratura costatagli oltre quattro minuti di ritardo. Il resto è storia impietosa ben fotografata dalla classifica: il driver pavese archivia l’appuntamento bresciano targato Rally 1000 Miglia in sedicesima posizione assoluta.

advertisement

Potrebbe interessarti anche: Master Tricolore Prototipi: Magliona trionfa a Vallelunga

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui