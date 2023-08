Giacomo Scattolon fa suo il Rally Valli Oltrepò: vittoria e riscatto per il pilota pavese

Il portacolori di Movisport e Automobile Club Sassari Scattolon prevale sui competitor al volante della Volkswagen Polo Rally2 del team HK Racing, affiancato da Sauro Farnocchia.

È stata una performance concreta quella che ha permesso a Giacomo Scattolon di vincere il Rally Valli Oltrepò. L’appuntamento dalla validità nazionale ha infatti coinvolto Casteggio e la provincia di Pavia nelle giornate di venerdì e sabato. Il pilota vogherese, portacolori della scuderia Movisport e di Automobile Club Sassari, si è espresso al volante della Volkswagen Polo Rally2 schierata dal team HK Racing. Ha maturato la leadership in classifica fin dalla prima prova speciale in programma, ponendo – affiancato da Sauro Farnocchia – solide basi per un prosieguo di gara. La stessa gara lo vedrà ancora due volte come miglior interprete sui tratti cronometrati.

advertisement

Una vittoria che scaccia via definitivamente le nubi materializzate appena una settimana fa, sulle strade di un Rally di Roma Capitale. Scattolon era infatti seconda posizione nel confronto valido per il Campionato Italiano Rally Promozione. E proprio l’asfalto proposto dal Rally Valli Oltrepò, ha concesso una valida occasione per testare diverse soluzioni di setup in vista dei prossimi appuntamenti del Tricolore. Un lavoro, quello che ha coinvolto equipaggio e team, che ha garantito risposte positive in termini di feeling con la vettura.

“Festeggiare tra gli amici, specialmente dopo la deludente parentesi di Roma, ha un sapore particolare – il commento di Scattolon all’arrivo – sono soddisfatto, il ritmo di gara è stato elevato dall’inizio alla fine, il confronto ha espresso grande qualità. Abbiamo testato diverse soluzioni sulla vettura, cercando di preparare al meglio il prossimo appuntamento, il Rally 1000 Miglia”.

Nella foto (free copyright Magnano): Giacomo Scattolon in gara al Rally Valli Oltrepò.

Per altre notizie di sport clicca qui.