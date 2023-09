Rai 1: Uno Mattina in Famiglia. Conducono Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli

Da sabato 16 settembre torna “Unomattina In Famiglia”, in onda il sabato (ore 8:30 – 10:35) e la domenica (ore 6:30 – 9:35) su Rai1 e che ci terrà compagnia fino al 2 giugno 2024.

La novità di quest’anno è l’arrivo di Beppe Convertini che affiancherà Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Un programma di successo che riproporrà al pubblico la formula ormai collaudata e che negli anni è stata premiata da ascolti record.

Molte le rubriche lo compongono: a partire dal “Bel canto” con una rivisitazione originale del melodramma raccontato da Francesco Micheli e cantato dagli allievi dei Conservatori. Lo spazio dedicato ai ragazzi “Maturandi” si occuperà degli alunni nell’anno conclusivo del loro percorso scolastico, con le ansie e i sogni per il futuro: lo psicologo della strada, Stefano Pieri, andrà negli istituti superiori per far emergere le varie problematiche sia a scuola che a casa.

La rubrica “Pronto soccorso linguistico”, per 18 anni animata dal professore Francesco Sabatini, vedrà il nuovo presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille. Torneranno la “Cronaca rosa” di Gianni Ippoliti e la sua ricerca di gossip anche oltre la carta stampata; il gioco “Fatti e personaggi vicini e lontani” con le immagini delle Teche Rai; e “Canta che ti passa”: in cui un gruppo di persone, scelte dagli autori e collegate attraverso video chiamate, si esibirà al Karaoke in brani che ripercorreranno la storia delle più belle canzoni italiane.

Occasione per alcuni esperti in studio di parlare della canzone e del suo contesto ma anche di esprimere il proprio parere sull’esibizione ascoltata e di scegliere, a fine stagione, il migliore interprete.

Non mancheranno spazi dedicati all’Arte

Costantino D’Orazio con la rubrica “Che bellezza!” guiderà il pubblico negli affascinanti percorsi dell’arte dialogando con i telespettatori e fornendo una sorta di chiave di lettura del bello così come si è sedimentato nel patrimonio artistico-monumentale del nostro paese e con Costanza DiQuattro scoprirà le “Dimore della storia italiana”. In “I come Italia” verranno raccontati vari luoghi italiani e le eccellenze artigianali che contribuiscono a tenere viva la tradizione della bellezza del fare nelle tante realtà del Nostro Paese; e in “Tesori d’Italia” i giardini e gli angoli nascosti, a volte in luoghi inaspettati.

Saranno quattro gli spazi legati all’attualità: il sabato, ‘Il fatto del giorno’ e la domenica, oltre a “Quadrare i conti”, saranno trattati due argomenti di varia umanità legati ai fatti della settimana. Nello spazio di Lucia Cuffaro sempre nuovi argomenti sul tema di quello che si può fare in casa, con un occhio al risparmio ed uno alla qualità. E, naturalmente, torneranno gli immancabili spazi meteo del colonello Laurenzi con i suoi “esperimenti”.

“Uno Mattina in Famiglia” è un programma di Michele Guardì e di Giovanni Taglialavoro, Antonella Barbaglia, Fiore Caputo, Marco Aprea, Concita Borrelli, Francesco M. Marcucci, Francesca Di Rocco. Produttore esecutivo Daniela Zefferi. Regia Marco Aprea