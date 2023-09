Su il sipario, mercoledì a Cagliari, sul ventiseiesimo festival Forma e Poesia nel Jazz

Su il sipario, a Cagliari, sulla ventiseiesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz , il festival organizzato dall’omonima cooperativa, che da questo mercoledì (13) a domenica 17 svolgerà il suo denso programma facendo base al Lazzaretto , il centro culturale nel quartiere Sant’Elia, ma non senza sortite in altri luoghi.

È anzi proprio in uno dei siti più rappresentativi del capoluogo sardo, il Parco naturale di Molentargius, che la cinque giorni di musica (e non solo) avrà il suo preludio mercoledì mattina alle 7, salutando il sorgere del sole con un concerto solistico del pianista Andrea Schirru al Parco delle Emozioni, proposto in collaborazione con il Bflat nell’ambito di Cagliari dal vivo , il programma di attività culturali e di spettacolo promosso dal Comune.

Agli spettatori mattinieri verranno offerti caffè e pasticcini, e al termine del concerto, passeggiata ecologica guidata da Stefania Contini.

Andrea Schirru

Classe 1989, con una solida preparazione accademica e un’inveterata passione per il jazz, la black music e il pop/rock, nel suo piano solo Andrea Schirru trasporta l’ascoltatore in una sorta di viaggio musicale molto personale e intimamente autobiografico, attraverso le melodie, i suoni e le immagini raccolte, filtrate ed elaborate dalla sua sensibilità. Il tessuto connettivo fra i diversi brani è l’improvvisazione di matrice jazzistica, a sua volta declinata in altri stili: ambient, blues, pop, free.

Il suo concerto all’alba di mercoledì farà dunque da preludio alla serata inaugurale del festival al Lazzaretto di Sant’Elia, per l’occasione con ingresso gratuito – con prenotazione su eventbrite.it – che si apre alle 20.30 con i Dancefloor Stompers di cui fa parte lo stesso Andrea Schirru (organo, pianoforte, synth, tastiere) insieme a Danilo Salis (chitarre elettriche), Gianmarco Diana (basso elettrico), Frank Stara (batteria, percussioni), Silvia Follesa e Marco Cotza (voci). Attiva dal 2009, la formazione cagliaritana è dedita al suono della grande musica per il cinema e la televisione, la library music e il soul Jazz, il rhythm’n’blues e il funk degli anni ’60/’70.

All’esordio discografico nel 2018 con il vinile “Librerie Musicali”, lo scorso ottobre gli Stompers hanno pubblicato l’EP “Phuture Soul”, antipasto di un nuovo LP attualmente in lavorazione eche segna il passaggio alla nuova formazione con i cantanti e a un nuovo live set fatto di canzoni originali e cover estratte dal repertorio soul/funk americano degli anni ’60 e ’70.

Risale invece al 2015 la nascita dei Savana Funk , protagonisti del secondo set della serata. Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) incarnano l’essenza della live band con jam incendiarie, groove irresistibili e un’invidiabile presenza scenica, trovando sul palco la dimensione congeniale per mettere in mostra lo spirito del gruppo di base a Bologna e la sua formula: una commistione di musica africana, funk, blues, rock psichedelico, influenze jazzistiche e melodie forti. Cinque album all’attivo: il più recente è “Ghibli”, dello scorso ottobre.

Il ricco cartellone

È ancora una volta un cartellone ricco e variegato quello allestito da Forma e Poesia nel Jazz : ecco dunque tra i protagonisti delle serate successive il sassofonista Stefano Di Battista col suo omaggio a Ennio Morricone, Enrico Rava con il quartetto del pianista Alessandro Lanzoni , le cantanti Simona Molinari e Karima , il duo di Camilla Battaglia e Rosa Brunello , e poi i gruppi sardi Choro da Ilha , Mambo Django , Syncopated City, la cantautrice Chiara Effe, oltre alla clarinettista Zoe Pia protagonista con i Tenores di Orosei “Antoni Milia” di un’appendice del festival il 24 settembre alla Tomba di giganti di Is Concias , nel territorio di Quartucciu.

Oltre al piano solo di Andrea Schirru in programma mercoledì all’alba, altri appuntamenti attendono il pubblico del festival fuori dal Lazzaretto: in programma giovedì a mezzogiorno un’escursione alla Sella del Diavolo , il promontorio che si affaccia sul Golfo di Cagliari, con un concerto del trio della cantante Carla Giulia Striano, e domenica una “pedalata jazz” in collaborazione con FIAB Cagliari, abbinata alle musiche della SeuinStreet Band alla partenza da San Michele e poi all’arrivo al Lazzaretto (entrambi gli appuntamenti rientrano nel cartellone di Cagliari dal vivo ); altre note in movimento con le “incursioni musicali” di Diego Greco al sax e Giovanni Alborghetti al cajón a bordo della metropolitana da Monserrato a Settimo San Pietro, giovedì e venerdì dalle 11 alle 13.

Non solo musica, a Forma e Poesia nel Jazz: in programma anche un laboratorio inclusivo per ragazzi e ragazze a cura dell’associazione Istranzos de domo – sabato alle 10 – e le presentazioni di due pubblicazioni della casa editrice sarda Abbà insieme agli incontri coi rispettivi autori: giovedì alle 19 “ Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna “, cartoline semiserie da un’Isola bizzarra firmate da Emanuele Pittoni e Renzo Cugis; sabato, sempre alle 19, sarà invece il turno di “ Prolagus “, disco e libro del cantautore Andrea Andrillo.

Biglietti e abbonamenti

Il biglietto per ciascuna delle quattro serata al Lazzaretto con ingresso a pagamento (14, 15, 16 e 17) costa 23 euro (più 3 di diritti di prevendita); 75 euro (più 3 di prevendita) il prezzo dell’abbonamento per l’intera rassegna. Prevendite online su www.boxofficesardegna.it ; tel. 070657428.

Tutti gli altri appuntamenti sono a ingresso gratuito, compresa la serata del 13 (previa prenotazione su www.eventbrite.it ).

Per informazioni, la segreteria del festival risponde al numero 388 38 99 755 e all’indirizzo di posta elettronica formaepoesianeljazz@gmail.com. Altre notizie e aggiornamenti sul sito www.formaepoesianeljazz.com e alla pagina www.facebook.com/FormaePoesianelJazz .

La ventiseiesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato allo Spettacolo e Attività Culturali e Assessorato al Turismo), della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari, con la collaborazione di BFLAT, Cooperativa S.Elia 2003, ABC Sardegna, Jazz Takes The Green, SJN, I-Jazz, Associazione Baetorra, Tourist Smile, ARST – MetroCagliari, FIAB Cagliari. Media Partner TISCALI e Nara Comunicazioni.

