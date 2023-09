A Quartucciu nasce un fondo librario “animato” con la donazione al Comune di circa 500 libri della collezione di Luisa Atzeri, insegnante e attivista alla cui memoria è dedicato il progetto Mariposa del cardu.

Cagliari, 20 settembre 2023 – Proseguono a Quartucciu le attività di Mariposa de cardu, il progetto di animazione e promozione sociale ideato dal crogiuolo in memoria dell’insegnante e volontaria dell’associazione Oltre le sbarre Luisa Atzeri.

È al via un’iniziativa di promozione della lettura organizzata con la collaborazione della biblioteca comunale di Quartucciu. Si tratta della costituzione di un “fondo librario animato”, i cui volumi in parte “viaggeranno in giro per il paese”, circolando in luoghi di ritrovo e attività commerciali. Un’altra parte, andrà ad arricchire la dotazione della biblioteca comunale per il prestito e la consultazione.

I libri, un fondo librario unico del suo genere per il carattere sperimentale dell’iniziativa, appartengono alla collezione di circa 500 volumi messa insieme da Luisa Atzeri e donata dal crogiuolo alla biblioteca comunale, dove è stata già depositata. Quattro le attività previste per consentire agli abitanti di Quartucciu (e non solo) di fruire del fondo librario.

IL BOOK CROSSING – Si parte con un book crossing (la presa in prestito di libri (con eventuale scambio), collocati in luoghi, postazioni al di fuori della biblioteca) gestito dagli operatori de Il crogiuolo con la supervisione scientifica dei bibliotecari della cooperativa Aliservizi.

Saranno individuati diversi luoghi di ritrovo di Quartucciu aperti al pubblico e, in accordo con gli esercenti, posizionati libri, che possono essere letti sul momento ma anche portati a casa e poi restituiti. “Nella modalità del book crossing queste postazioni potranno essere arricchite da libri prestati dai loro frequentatori, realizzandosi così lo scambio di volumi – spiega la direttrice artistica del crogiuolo Rita Atzeri. Le bibliotecarie avranno un ruolo attivo, selezionando i libri da consegnare nelle varie postazioni a seconda del tipo di attività commerciale in cui si troveranno”.

LA TOMBOLA DEI LIBRI –

L’iniziativa, che verrà realizzata anche al di fuori di Quartucciu, è dedicata agli anziani delle case di riposo. Per loro sarà organizzata una tombola letteraria, che affianca al classico gioco la lettura di brevi racconti per ogni vincita ambo, terna, quaterna, cinquina, tombola e la donazione a chi realizza il punto di un libro del fondo animato La prima iniziativa, organizzata in collaborazione con la cooperativa Aliservizi, è in programma a breve nella casa di riposo di Ovodda.

I LUNEDÌ DEL TEATRO – L’iniziativa aperta a tutti vuole promuovere la conoscenza della storia del teatro e dello spettacolo dal vivo, attraverso la visione di dvd di opere teatrali famose, che verranno commentate poi da attori, registi o critici, invitati per l’invito all’ascolto. La cadenza degli incontri sarà stabilita in accordo con la biblioteca e il Comune di Quartucciu.

LA BIBLIOTECA DI CLASSE – Le scuole sono invitate a partecipare ad attività di animazione alla lettura nella biblioteca comunale. L’iniziativa prevede anche delle letture a scuola da parte degli attori della compagnia Il crogiuolo e il posizionamento di alcuni libri del fondo nelle aule delle classi che ne facciano richiesta. “Gli alunni delle scuole medie potranno avere un ruolo attivo, aiutando gli operatori nelle postazioni di book crossing, controllando, ad esempio, che i punti di lettura non siano sforniti di libri”, conclude Rita Atzeri.

