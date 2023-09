“Premio internazionale della bontà 2023″: il giusto riconoscimento allo spirito di solidarietà

La manifestazione – dedicata al ricordo delle vittime del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità – nasce con lo scopo di affermare i valori della legalità e della giustizia. L’evento si terrà domani, sabato 2 settembre, a Gubbio, presso la Chiesa San Domenico. Orario d’inizio fissato alle 20.30

Il Comitato della Croce di Cavarzere, costituito nel 1992 e presieduto da Fiorenzo Tommasi, ha reso noto il programma della XXIII edizione del “Premio internazionale della bontà – La giornata del cuore”, in programma a Gubbio sabato 2 settembre.

I Premi Bontà deliberati dal Consiglio Nazionale del Comitato saranno assegnati a:

Silvano Pedrollo , imprenditore che progetta e costruisce pompe idrauliche. Oltre ad aver contribuito a fornire acqua laddove questo bene di prima necessità scarseggia o non è presente, egli è stato determinante per la costruzione di ospedali, scuole, chiese e case di accoglienza in Albania, India, Africa, America Latina e Bangladesh;

, imprenditore che progetta e costruisce pompe idrauliche. Oltre ad aver contribuito a fornire acqua laddove questo bene di prima necessità scarseggia o non è presente, egli è stato determinante per la costruzione di ospedali, scuole, chiese e case di accoglienza in Albania, India, Africa, America Latina e Bangladesh; Padre Hanna Jalllouf , parroco di Knayeh e dei cristiani che vivono nei villaggi dell’alta valle dell’Oronte in Siria (circa 700 le famiglie rimaste nella zona). In favore di queste persone (duemila in tutto), il francescano siriano ha aperto alcuni centri per la distribuzione di aiuti, in particolare alimentari e sanitari. Rapito nel 2014, è stato rilasciato qualche tempo dopo,

, parroco di Knayeh e dei cristiani che vivono nei villaggi dell’alta valle dell’Oronte in Siria (circa 700 le famiglie rimaste nella zona). In favore di queste persone (duemila in tutto), il francescano siriano ha aperto alcuni centri per la distribuzione di aiuti, in particolare alimentari e sanitari. Rapito nel 2014, è stato rilasciato qualche tempo dopo, Giampaolo Nicolasi , responsabile della “Comunità Incontro” di Amelia (Terni), organizzazione indipendente che opera in aiuto di persone svantaggiate e bisognose (tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici ed emarginati). Il percorso di riabilitazione è incardinato nella “terapia del lavoro”: gli ospiti sono impegnati nella cura delle aree verdi, degli orti e degli animali, nonché della pulizia degli ambienti e degli indumenti personali;

, responsabile della “Comunità Incontro” di Amelia (Terni), organizzazione indipendente che opera in aiuto di persone svantaggiate e bisognose (tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici ed emarginati). Il percorso di riabilitazione è incardinato nella “terapia del lavoro”: gli ospiti sono impegnati nella cura delle aree verdi, degli orti e degli animali, nonché della pulizia degli ambienti e degli indumenti personali; Alessandro Bottin, ventiquattrenne affetto da paralisi cerebrale infantile. Comunica con gli occhi attraverso una tavoletta in cui sono impresse le lettere dell’alfabeto. Nel 2018 si è laureato in Scienze Religiose all’Issr di Padova. Il suo obiettivo è diventare sacerdote. Non sa se riuscirà a coronarlo ma nel frattempo continua a vivere, a fare esperienze e a essere un messaggio, con la sua stessa vita, dell’importanza dell’amicizia, del credere che ogni obiettivo sia raggiungibile e della fede.

I premi speciali

In occasione del Premio internazionale della bontà 2023, saranno inoltre consegnati riconoscimenti speciali a coloro che, a diverso titolo, hanno mostrato uno spiccato spirito di solidarietà. Saranno insigniti:

advertisement

Enrico Ricci , prefetto di Catanzaro;

, prefetto di Catanzaro; Josephine Maietta , Radio WRHU di New York;

, Radio WRHU di New York; Pasquale Angelosanto , Generale di Divisione – Comandante del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri);

, Generale di Divisione – Comandante del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri); Rahman Farhan Alaameeri , Ambasciatore Iracheno presso la Santa Sede;

, Ambasciatore Iracheno presso la Santa Sede; Vittorio Rizzi, Prefetto e Vice Capo Vicario della Polizia di Stato.

Oltre alle alte cariche civili, militari e religiose, alla manifestazione sarà presente Vincent Tummino (ex Vigile del Fuoco di New York e Presidente della Commissione “Premio Internazionale della Bontà”). Insieme a lui anche Don Antonio Coluccia e Don Luigi Merola, i quali vivono sotto scorta per il loro impegno contro le mafie.

Fervicredo: “Onorati di contribuire a questa iniziativa. Il Premio Internazionale della Bontà è un tributo alla memoria di ogni vittima”

La manifestazione è celebrata in collaborazione con Fervicredo, oltre che con il Sindacato Fsp Polizia di Stato e con la Croce Rossa di Gubbio. Mirko Schio, presidente dell’associazione Feriti e Vittime della Criminalita’ e Del Dovere, ha sottolineato che “la nostra Onlus non può mancare a questo appuntamento importante. È infatti dedicato al ricordo del sacrificio di tutti coloro che sono rimasti Vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni forma di criminalità, per affermare i valori di legalità e giustizia.

Siamo onorati di poter contribuire a questa iniziativa di così grande valore cui, non a caso, nel 2021 il Capo dello Stato ha conferito la Medaglia della Presidenza della Repubblica. L’impegno per le Vittime passa anche da qui, dal dovere di celebrarne il ricordo, promettendo un impegno da mantenere in concreto, proprio come fanno coloro che ricevono il Premio della Bontà”.

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui