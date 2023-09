Alghero Calcio: iniziata la campagna abbonamenti

Parte ufficialmente da oggi la campagna abbonamenti dell’Alghero Calcio per la stagione 2023-24. Si concluderà il 24 settembre: più di venti giorni di tempo per sostenere la compagine cittadina.

Il costo dell’abbonamento è di 100 euro; si riduce a 60 per le donne e per le persone tra i 16 e i 18 anni (non compiuti). L’ingresso è gratuito per gli under 16.

Tre i punti vendita: la club house dell’Alghero al Cuccureddu, il Cafe del Principe in via Antonio de Curtis e Muglia Gas in via XX Settembre.

Durante la scorsa stagione l’affluenza allo stadio è stata fondamentale per la squadra giallorossa e si è rivelata valore aggiunto. Quest’anno, con il salto di categoria e l’importante mercato acquisti, l’ambizione è registrare il tutto esaurito in ogni match casalingo. Con l’abbonamento, le tifose e i tifosi avranno la possibilità di abbattere il costo del 50% rispetto alla singola partita.

“L’ingresso libero per tutte le persone sotto i 16 anni e il costo ridotto per le donne, sono simbolo di quanto la nostra società sportiva tenga ad avere sugli spalti tutta la cittadinanza di Alghero. Ogni nostra azione è volta a portare sempre più in alto il nome della nostra città. Grazie in anticipo a tutte e a tutti gli abbonati” sottolinea Giovanni Derriu, dirigente dell’Alghero e responsabile della struttura sportiva.

