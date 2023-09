Morte Napolitano, Giordano (Ugl):” Ricordo indelebile la visita a Matera”

“È con profonda commozione che ricordiamo il Presidente, con un saluto affettuoso e, nel contempo, il ringraziamento più sincero dell’intera comunità della provincia di Matera dove indelebile è il ricordo della presenza nella nostra terra che è da sempre rimasta rincuorante; recepimmo con la visita di Napolitano nella Città dei Sassi come il segnale forte e chiaro che lo Stato era sempre e ovunque presente, che lo Stato intendesse prestare attenzione e garantire la sua vicinanza ad ogni parte del territorio nazionale e quindi anche alla nostra comunità territoriale. Addio Presidente”.

A nome dell’intera Unione Territoriale del Lavoro, il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano esprime il cordoglio per la morte dell’emerito Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano.

Per il Sindacalista, “Intenso e profondo è il legame di Giorgio Napolitano con la Basilicata. Matera gli stava nel cuore: qui venne in visita il primo ottobre del 2009, incontrò i metalmeccanici, si recò all’Università e a teatro. Napolitano per l’Ugl Matera è stato maestro nel consegnare a tutti un esempio di integrità morale, competenza e rigore analitico. Alla famiglia – conclude Giordano – a nome dell’Ugl Matera un pensiero e le più sentite condoglianze: ci lascia un grande politico, un vero statista, un meridionale illustre che ha costantemente contribuito alla crescita democratica e istituzionale della nostra Repubblica. Presidente di rilevanza istituzionale, un custode di valori fondamentali”.