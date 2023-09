Monserrato: redazione dei PEBA, occasione persa di utilizzo di uno strumento per rendere accessibile la Città

“Monserrato purtroppo non é una città accessibile”, così Tiziana Mori, ricercatrice, candidata alla carica di Sindaca nel 2024.

“Purtroppo i Pe. Ba. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono ancora inattuati a Monserrato, e confermano che la ‘nuova’ Giunta Locci non abbia tra le priorità tale strumento di ‘progettazione universale’ che invece, sarà invece un obiettivo di programma del Gruppo che mi sostiene come Sindaca”.

Ho appreso anche da un quotidiano locale le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Consigliere Tidu nella duplice veste di Delegato città metropolitana di Cagliari (Politiche sociali) oltre che Presidente commissione urbanistica a Monserrato, ma ricordo che una cosa è l’attività di ordinaria amministrazione di manutenzione delle strade e rifacimento dei marciapiedi, che a Monserrato versano in uno stato pietoso, ma ben altro è pianificare i Pe. Ba.

“Lo diviene però, evidenzia Tiziana Mori, quando permette al maggior numero di persone portatrici di diverse abilità di muoversi quanto più autonomamente e in sicurezza possibile tra i suoi spazi pubblici.

Tale attività non mi é stato permesso di portarla avanti organizzando tavoli consultivi fome avevo richiesto quando ero in carica, con la giustificazione che vi fosse l’emergenza covid-19, anche se per le feste tale ‘ostacolo’ fosse sempre ‘superabile’ “.