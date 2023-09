L’Università di Cagliari racconta i paesaggi sacri e urbani con tre mostre

L’Università di Cagliari racconta i paesaggi sacri e urbani con tre diverse mostre. Protagonisti (mercoledì 6 e giovedì 7 settembre) gli spazi del MUACC di via Santa Croce, l’Aula Asili di via Corte d’Appello e il Ghetto degli Ebrei

Cagliari, 4 settembre 2023 – Il suggestivo scenario del quartiere di Castello fa da cornice a tre diverse mostre che raccontano di paesaggi sacri e urbani e che si snoderanno in tre diversi spazi di allestimento.

Le mostre, allestite dal DICCAR dell’Università di Cagliari, in collaborazione con il MUACC e il centro comunale d’Arte e Cultura il Ghetto, fanno parte della Summer School “Inside Out School” in programma fino al 10 settembre.

Mercoledì 6 settembre 2023 alle ore 18 al MUACC (museo universitario delle arti e delle culture contemporanee) dell’Università degli Studi di Cagliari di via Santa Croce, inaugura la mostra dal titolo “Paesaggi del sacro: Architettura_Arte_Comunità”. L’esposizione, visitabile fino al 27 ottobre prossimo e con ingresso gratuito, racconta la significativa esperienza del progetto e della costruzione dei nuovi complessi parrocchiali di Santa Chiara a Sini e della Beata Vergine Assunta di Bannari a Villa Verde del collettivo di architettura costituito da Carlo Atzeni, Maurizio Manias, Silvia Mocci e Franceschino Serra, tra il 2009 e il 2023.

La mostra è stata concepita a seguito dell’assegnazione del Premio Italiano di Architettura come migliore edificio costruito nel 2020-2023 alla Chiesa di Santa Chiara e alla realizzazione del complesso di Villa Verde.

Entrambi i progetti hanno avuto come obiettivo la reinterpretazione del ruolo che gli edifici di culto storicamente hanno ricoperto nella costruzione dei paesaggi.

All’inaugurazione al MUACC parteciperanno i progettisti delle opere in mostra, il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, l’Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, l’Arcivescovo di Oristano e Vescovo di Ales-Terralba Roberto Carboni, Giancarlo Mazzanti componente della giuria Premio Italiano di Architettura 2023 e Simona Campus curatrice MUACC.

Aula Asili

Alle 20, l’Aula Stefano Asili di via Corte d’Appello, ospita l’inaugurazione della mostra “Paesaggi di Margine” dedicata ai lavori elaborati dagli studenti del dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’università di Cagliari, nell’ultimo anno accademico del corso dei professori Carlo Atzeni, Massimo Faiferri e Francesco Marras sugli edifici scolastici dell’area metropolitana di Cagliari. La mostra è visitabile fino al 22 settembre.

Giovedì 7 settembre alle 18 nel Centro Comunale d’arte e Cultura il Ghetto di via Santa Croce, inaugurazione della mostra internazionale dal titolo: “El equipo Mazzanti – Giocare con le pedagogie”, che ospita i lavori dell’architetto colombiano Giancarlo Mazzanti. Durante la serata verrà presentata la monografia dedicata al progettista sudamericano (“El Equipo Mazzanti. La pedagogia dello spazio”) che dialogherà a con Massimo Faiferri curatore del libro.

