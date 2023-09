Lotto: a Pula (CA) maxi vincita da 216mila euro

Il Lotto premia Pula, in provincia di Cagliari, nell’estrazione di venerdì 15 settembre 2023. Nella località sarda, come riporta Agipronews, vinti 216.600 euro grazie alla combinazione 57-58-65-66 sulla ruota Nazionale e all’opzione Lottopiù, in seguito a una giocata del valore di 4 euro. Il gioco del Lotto ha distribuito 828 milioni di euro da inizio anno.