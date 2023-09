Barbie Style Talent Contest alla Milano Fashion Week per celebrare la creatività e i valori

A Milano, il 24 settembre, nello Spazio Diaz, dalle ore 18 alle ore 22

Barbie Style Talent Contest alla Milano Fashion Week per celebrare la creatività e i valori

Milano, 18 settembre 2023 – La Milano Fashion Week si appresta ad ospitare un evento unico che unisce creatività e valori essenziali: il “Barbie Style Talent Contest“. L’appuntamento è fissato per il 24 settembre 2023, dalle 18.000 alle 22.00, nel magnifico Spazio Diaz, nel cuore della vivace movida milanese, a pochi passi dal Duomo. Questo straordinario evento è patrocinato dalla Regione Lombardia ed è organizzato da “Le Salon de la Mode – Musikologiamo”, realtà riconosciuta sia a livello nazionale , sia a livello internazionale. In un momento in cui il film di “Barbie” ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo e il suo iconico stile ha catturato l’immaginazione di giovani e appassionati di moda, il “Barbie Style Talent Contest” rappresenta un’opportunità unica per scoprire nuovi talenti e trasmettere non solo lo stile, ma anche i valori fondamentali della vita.

ll Contest, patrocinato dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, è il risultato della visione innovativa di Gabriella Chiarappa, giornalista e manager di moda, nota per la sua costante ricerca di innovazione e la volontà di coniugare moda e cultura. In questo contesto ha deciso di superare le tendenze effimere, promuovendo giovani talenti nella moda e nell’hairstyling, con un’attenzione particolare alle autentiche forze trainanti dell’industria: creatività, innovazione e dedizione.

Il Contest vanta la partecipazione di otto fashion designer e hair stylist selezionati da prestigiose accademie e associazioni di categoria, ciascuno ispirato dall’iconica bambola Mattel. La giuria, composta da esperti e figure istituzionali, decreterà i vincitori in entrambe le categorie. Tra i membri della giuria: Francesca Caruso, Assessore alla cultura della Regione Lombardia, Alessandra Giulivo, Presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, Vanessa D’Amico, Design Director RTW Tod’s, Mena Marano, Ceo del Gruppo Arav Fashion, Marco Giuliano e Nicolò Bologna, Designer MarcoBologna e Silvian Heach; Pablo Ardizzone, make-up Maestro. Per il settore hair, Isabella Corrado, Hair Stylist Senior Vogue Salon.

Le opportunità offerte ai vincitori comprendono la realizzazione di un capo da parte di un brand celebre, un corso specializzato presso un’Accademia di settore e la visibilità su riviste di moda internazionali. Un plauso particolare va all’Azienda Silvian Heach per il suo sostegno totale al progetto, al MAM – Maiani Accademia Moda e a Confartigianato Imprese (Macerata, Ascoli Piceno e Fermo).

Il “Barbie Style Talent Contest” è molto più di un semplice evento, è un’esperienza socio-culturale che affronta questioni come l’identità femminile e l’uguaglianza di genere, promuovendo valori fondamentali , in contrasto con la superficialità della società moderna.

L’evento sarà arricchito da sorprese e dalla presenza di illustri ospiti, tra cui la Fondazione Pangea Onlus (progetto box Pangea Patatas Nana) e l’Avv. Anna Leone dell’Associazione (Anti), per la tutela dei diritti LGBT, insieme ad altre personalità di spicco e volti noti.

L’evento si aprirà con un cocktail di benvenuto, in perfetta armonia con l’atmosfera glamour della MFW. In conclusione, l’iniziativa “Barbie Style” celebra la moda, la creatività e l’innovazione delle nuove generazioni, riunendo creatività e valori spesso trascurati dalla società moderna. È un’opportunità straordinaria per i partecipanti di portare lo stile “Barbie Style” direttamente alla Milano Fashion Week. Non resta che attendere con trepidazione questa serata, che promette di essere ricca di sorrisi, di scintillanti flash e momenti indimenticabili.

Le Salon de la Mode