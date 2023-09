La 38ª Edizione del Premio Solinas: Cinema, Creatività e Sostenibilità a La Maddalena

Il Premio Solinas, uno dei più prestigiosi riconoscimenti dedicato alla creatività emergente nel campo della scrittura cinematografica e audiovisiva, si prepara ad illuminare l’isola di La Maddalena dal 20 al 24 settembre in occasione della sua 38ª edizione. La manifestazione si svolgerà all’insegna della sostenibilità, en plein air, offrendo un’esperienza unica in un contesto straordinario, e si realizza grazie al sostegno del MIC, della Regione Sardegna, della Fondazione Sardegna Film Commission, del Comune di La Maddalena, dell’Ente Parco di La Maddalena e della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Dal 20 settembre l’incantevole isola di La Maddalena si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto che includerà, metterà in relazione e creerà opportunità, confronto e scambio tra gli oltre 200 ospiti presenti: registi, sceneggiatori, broadcaster, produttori, distributori, finalisti del Premio Solinas, giornalisti e studenti.

Le attività della manifestazione sono gratuite e renderanno la città luogo di confronto e di contaminazione tra tutti gli attori presenti, costruendo spazi creativi dedicati alle nuove voci e agli sguardi dei giovani autori per ampliarne le visioni attraverso masterclass, convegni, sessioni di pitching, proiezioni atte a creare connessioni e interconnessioni con gli studenti delle scuole e delle università̀, i finalisti, i produttori e i professionisti dell’audiovisivo. Tutte le attività contribuiranno alla formazione culturale del pubblico e offriranno l’opportunità̀ di sperimentare la costruzione di nuovi percorsi e di promuovere e sostenere contenuti innovativi.

Saranno 5 giorni di lavoro intenso, tra i protagonisti e i creatori di tutta la filiera industriale del cinema italiano e internazionale caratterizzati da una serie di eventi di alto livello tra cui due importanti convegni: “Cinema e sostenibilità ambientale”- il 22 settembre alle 19:30 ore in Piazza XXIII febbraio 1793 – e – “LE STORIE AL CENTRO” che si terrà il 23 settembre alle ore 10:00 a Punta Tegge.

Il primo Lab di La Bottega della Sceneggiatura – iniziativa di Netflix e Premio Solinas – le Masterclass e i Pitch tra i produttori e i 40 finalisti/vincitori dei vari concorsi animeranno le giornate di lavoro.

Bentu

Sarà “BENTU“, scritto e diretto da Salvatore Mereu e già candidato ai David di Donatello, il film di apertura di questa 38ª edizione. Salvatore Mereu incontrerà il pubblico di La Maddalena il 20 settembre al Cinema Longobardo alle ore 21.00.

Seguiranno il 21 settembre sempre alle 21.00 le proiezioni di “AQUADRO” di Stefano Lodovichi scritto con Davide Orsini e “RITRATTI DI DONNE 2 SCIENZA“, una serie ideata dalla Farnesina con Annamaria Granatello per il Premio Solinas e prodotta da Dugong Films, con rispettive Masterclass di Davide Orsini e Laura Pugno.

Le proiezioni dei film e i cortometraggi di “BookCiak, Azione!” (premiati a Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori) e “BLACK OUT”, un episodio tratto dalla Serie Comedy animata “OGM TRAVELS” diretta da Alessandro Belli e prodotta da Studio Campedelli con RAI Kids saranno presentati nelle mattinate del 20, 21 e 22 settembre agli studenti dell’istituto G. Garibaldi.

La sostenibilità ambientale come tema

La sostenibilità ambientale sarà uno dei principali focus di questa edizione, con l’inaugurazione (22 settembre ore 10.30) di “CIAK SI PIANTA – il giardino dei bambini” presso l’Istituto Comprensivo La Maddalena, Plesso MONETA in via Amerigo Vespucci. Questo progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di La Maddalena, Forestas, la Fondazione Sardegna Film Commission e il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, si propone di compensare le emissioni di CO2 prodotte dalla manifestazione Premio Solinas 2023 e di promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale fin dalla Scuola Primaria.

La manifestazione di premiazione dei 3 concorsi – Premio Internazionale Franco Solinas (per film destinati alla sala e alle piattaforme multimediali), Premio Solinas Documentario per il Cinema in coll. con Apollo11, Premio Solinas Experimenta Serie con la main sponsorship di Rai Fiction – chiuderà l’evento il 23 settembre alle ore 20.30 in Piazza XXIII febbraio 1793. La serata sarà animata da un DJ set per poter festeggiare i vincitori con il pubblico di La Maddalena. Le dotazioni dei premi per il Premio Franco Solinas e il Premio Solinas Documentario sono messe a disposizione dalla SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

