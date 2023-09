Inizia GustaMinori in Costiera

Inizia GustaMinori in Costiera, E’ tutto pronto per GustaMinori 2023 una Grande narrazione del territorio. Tutta Minori sarà un Borgo – Teatro a cielo aperto. Mystico, questo è il nome del Grande spettacolo, in 5 scene, in 5 siti particolari e diversi. Turisti e stampa potranno seguire le Vie dell’Arte, itinerario teatrale lungo vicoli e luoghi meravigliosi. La terza scena sarà alla Villa Romana. Poi le Vie del Palato con il Gelasto della Costiera, il tris di crostini con i prodotti della Costiera, gli ‘ndundari, pasta fresca fatta a mano di Minori ed i fusilli di Minori.

Alberghi pieni con Vie dell’Arte – anche le sorprese di Sal De Riso. Tante novità per l’edizione 2023!

Andrea Reale (sindaco di Minori) : “Sarà una vera immersione nella bellezza, nella cultura”.

Un trionfo del gusto e della bellezza in compagnia del Sentiero dei Limoni, delle visite notturne alla Villa Romana. Grazie ad accordo tra Comune di Minori e Comune di Maiori, sarà disponibile il parcheggio, zona porto, al prezzo unico di 5 euro a sera.

Traghetti straordinari della TravelMar – da Salerno, dalle ore 18. Da Amalfi a partire dalle ore 19 e 10, da Minori anche alle ore 24.

GustaMinori 2023 è organizzato da Scabec Regione Campania – Comune di Minori – ProLoco Minori.

Tutto il programma è su Gusta Minori – Edizione 2023

” Mancano poche ore all’inizio della XXVII edizione di GustaMinori. Ricordo che da Salerno, da Amalfi, da Cetara, ci saranno corse straordinarie dei traghetti esattamente alle ore 18, poi 19 e 10 e da Cetara alle ore 18 e 10. Ci saranno anche traghetti di rientro, con partenza da Minori alle ore 24. Dunque non solo si avrà l’opportunità di vedere Le Vie dell’Arte e le Vie del Palato, ma anche di vivere l’emozione della Costiera, dal mare e di notte. Inoltre, grazie all’accordo con il Comune di Maiori, sarà anche possibile di usufruire del parcheggio, al prezzo unico di 5 euro per l’intera serata. Inizieremo questa sera alle ore 20 e 30 con l’apertura della prima scena, presso la Navata della Basilica di Santa Trofimena. Alberghi pieni con grande affluenza di americani, tedeschi, olandesi”. Lo ha affermato Andrea Reale, sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana.

Mystico sarà lo spettacolo unico ma formato da ben 5 scene, in 5 siti diversi e coinvolgenti di Minori che diventerà un Borgo – Teatro a cielo aperto. Ed anche nella notte, si sono svolte le prove sul pontile e nella tarda serata anche nella Basilica di Santa Trofimena. Tutto è stato provato nel minimo dettaglio.

Minori dunque sarà in tutto il suo splendore.

“Le Vie dell’Arte – Un unico spettacolo teatrale quale “Mystico”. Le Vie dell’Arte, saranno un itinerario teatrale lungo vicoli, piazzette e nei monumenti tra i più significativi della Costiera Amalfitana. Le scene della durata di circa 25 minuti l’una – ha dichiarato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico di GustaMinori – verranno ripetute fino alle ore 24. La formula è davvero particolare. Ad esempio alle ore 20 e 30, partiremo con la prima scena alla Basilica di Santa Trofimena, poi a seguire avremo la seconda a Calata Ponte, la terza alla Villa Romana, la quarta al Palazzo Gambardella, la quinta al Pontile sul mare“.

Ma ben 5 scene in 5 luoghi diversi, dal mare alla Villa Romana dell’I sec. d.C.

Basilica di Santa Trofimena – Nella navata centrale della settecentesca Basilica di Santa Trofimena, si partirà con la rappresentazione di “Jesus”, una riproduzione teatrale e multimediale. Un’opera unica nel suo genere, attraverso contenuti sacri. Lo spettacolo mira ad interpretare la tradizione musicale, religiosa e popolare della nostra terra, con una stretta correlazione tra i vari suoni, le immagini video, le voci recitanti e soliste. Una storia raccontata musicalmente e scenograficamente anche attraverso il video-mapping, molteplipi tecniche immersive

Calata Ponte – In questa parte del borgo sarà la scena dedicata a “Il peccato”, rappresentazione teatrale e musicale con la regia di Gennaro Monti.

Nella meravigliosa Villa Romana di Minori risalente al I sec. d.C. – Esattamente nel terrapieno di ingresso della Villa Romana, si terrà la terza scena : “Autodafè” che come la quarta e la quinta scena, avranno la regia di Lucia Amato. Questa scena è dedicata all’integralismo e alla condanna, alla fede negata.

Palazzo Gambardella – Nella sontuosa e classica atmosfera di Palazzo Gambardella, lungo il corso principale, si continuerà con la rappresentazione del “Dio arruolato”. Sarà la quarta scena. Il Gott mit uns dei nazisti, la “punciuta “dei mafiosi, la fede a supporto della criminalità. Una reinterpretazione in chiave interessata del messaggio divino secondo scopi delittuosi.

Pontile sul Mare – Minori ha un meraviglioso pontale, lungo. La quinta scena, dunque, sarà in uno scenario unico anche dal punto di vista paesaggistico. Si chiuderà il percorso artistico sul molo d’attracco, in uno scenario suggestivo tra mare e paesaggio incantato.”Un’altra strada….”: il titolo dell’ultima scena, la quinta scena.

Le Vie del Palato!

Ed ecco che nelle serate del GustaMinori, tra gli eventi più importanti in Costiera Amalfitana ed in programma dal 22 al 24 Settembre, si troveranno la pasta e patate allardate, al. ristorante ‘A Ricetta, ma anche i fusilli Minuresi alla fantasta, da Alessandro De Riso, o ancora meravigliose Granite al Limone o pasticciotti al limone di Nonna Carmela. Tante le pietanze che si potranno gustare, anche cibo di strada come il cuoppo fritto, da Andreas. A Minori ci saranno i gelati Profumo di Costiera, da Il Gelato, le delizie della Costiera con Liquore Arazen da Gambardella e non ultimo il Liquore alla Nocciola, da Tipico. Non mancheranno gli Ndundari alla Minorese a La Botte, il cuzzetiello con polpetta al Comodoro da Cotto e Mandara.

Sal De Riso con una Grande sorpresa – la presentazione della Novità GustaMinori 2023 ma non mancheranno la delizia al limone e la nota Ricotta e Pere. Altra Grande novità, per le Vie del Palato in occasione di GustaMinori 2023, sarà il Tris di Crostini con prodotti a Km zero della Costiera da Cuonc cuonc. Con GustaMinori sarà una vera immersione nella bellezza, accompagnati da tutte le forme artistiche, incluse quelle gastronomiche. Nel per corso delle Vie del Palato, ciascuna proposta sarà acquistabile presso la singola attività.

Visite guidate, straordinarie ed anche notturne alla Villa Romana di Minori, risalentev all’I sec. d.C. e al Sentiero dei Limoni, l’antica strada di epoca romana.