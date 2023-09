Ghilarza, i nuovi incontri di accompagnamento alla nascita al Consultorio

Ghilarza, i nuovi incontri di accompagnamento alla nascita al Consultorio, ORISTANO, 22 SETTEMBRE 2023 – La Asl 5 di Oristano conferma il sostegno e la vicinanza alle mamme della provincia, prossime al parto. Partiranno martedì 26 settembre 2023 i nuovi incontri di accompagnamento alla nascita, giunti alla nona edizione, promossi dal Consultorio familiare di Ghilarza e rivolti alle donne, che partoriranno nell’ultima settimana di ottobre e nel mese di novembre.

Gli otto appuntamenti in programma, che si terranno presso la sede consultoriale di via Santa Lucia, n. 54, al primo piano, dalle 9 alle 10,30, sino all’11 ottobre, coinvolgeranno tutti gli operatori del Consultorio, a seconda delle loro specifiche competenze. I temi affrontati saranno legati alla gravidanza, al parto, all’allattamento, al sostegno psicologico, alla donazione del sangue del cordone ombelicale, ai servizi e alle norme a tutela della maternità e della famiglia. Oltre a fornire informazioni qualificate da figure esperte, il ciclo di incontri sarà anche l’occasione per condividere l’esperienza della maternità con altre donne. Si parlerà anche del rientro a casa col nuovo nato.

Per richiedere informazioni è possibile contattare il Consultorio familiare di Ghilarza al numero 0785.560413, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30.