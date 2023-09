Il Sud Ovest che partecipa 2023-2027

I primi appuntamenti del percorso di progettazione partecipata organizzato dal GAL Sulcis Iglesiente

Costruisci con noi la nuova strategia di sviluppo locale del territorio.

Questo il motto con cui il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari invita tutti gli interessati a partecipare ai workshop del percorso di progettazione partecipata della nuova Strategia di sviluppo locale (SSL) del territorio.

L’obiettivo è scrivere insieme il Piano d’azione (PDA) con le attività e le azioni da realizzare nel territorio nel periodo di Programmazione europea 2023-2027.

I primi due appuntamenti di presentazione del percorso si terranno in due comuni che nella attuale programmazione non fanno parte del GAL ma che hanno i requisiti per farne parte nel periodo 2023-2027:

mercoledì 20 settembre, dalle 16:30 alle 18:00 – Musei, aula consiliare

giovedì 21 settembre, dalle 16:30 alle 18:00 – Narcao, aula consiliare

Durante gli incontri verrà illustrato il nuovo bando della Regione Sardegna a cui il GAL parteciperà per l’attribuzione dei fondi 2023-2027 e verranno illustrate le prossime attività del percorso di progettazione partecipata.

Il calendario con le date e i luoghi dei workshop verrà aggiornato costantemente sul sito del GAL. La partecipazione ai workshop è libera e aperta a tutti: enti locali, associazioni di categoria, imprese e cittadini del Sud Ovest della Sardegna.

Informazioni e iscrizioni sul sito del GAL all’indirizzo www.galsulcisiglesiente.it