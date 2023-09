Il Salotto delle Celebrità approda per la terza volta a Venezia

Tutto pronto per “Il Salotto delle Celebrità” a Venezia, l’hospitality più originale e attesa durante il Festival del Cinema 2023.

Venezia 6 – 9 Settembre 2023. Per la terza volta il format “Il Salotto delle Celebrità”, approda a Venezia. Il format che dà la possibilità a brand della moda, del food&beverage e professionisti del beauty, di far ammirare le proprie creazioni ed eccellenze durante il Festival del Cinema, presenterà un programma talk con ospiti dal mondo dello spettacolo ed un fitto calendario di incontri, presentazioni e interviste.

Il Salotto delle Celebrità è un hospitality talk live trasmesso in streaming web e su alcune emittenti televisive regionali e nazionali, oltre che su palinsesti radiofonici, che ha l’obiettivo di raccontare in tempo reale, tramite personaggi del cinema, del teatro e del grande schermo, grandi eventi internazionali come il Festival del Cinema di Venezia, il Festival del Cinema di Roma e il Festival della Musica di Sanremo. Il Salotto delle Celebrità è nato dalla passione per il mondo patinato dello spettacolo, del jet set e del glamour, con l’intento di utilizzare la grande popolarità di personaggi famosi e celebrità per raccontare e pubblicizzare in modo piacevole, realtà artigiane e imprenditoriali italiane presso alcuni dei maggiori eventi mediatici della penisola.

L’Hospitality

L’hospitality, pensata e progettata da Alessandro Grifa, titolare di AG Agency Production, agente che per molti anni ha lavorato all’organizzazione di importanti eventi nazionali e internazionali, è un format televisivo d’intrattenimento, ribattezzato da lui stesso come “la lounge ufficiale più esclusiva che coccola imprenditori e vip”.

Durante il format, imprenditori, buyers, professionisti di estetica, fashion designer, artisti e artigiani, presenteranno le loro eccellenze tramite progetti video e fotografici comunicati attraverso canali FM e digitali. L’hospitality del format è infatti organizzata in Room: la Live & Conference Room, il talk show che ospita i vip e commenta in diretta live tutto quello che accade durante la kermesse sanremese con le interviste agli ospiti. La Beauty Room, area dedicata al mondo del beauty, fra benessere del corpo, dei capelli e del viso, dove tutte le celebrità trascorreranno momenti di relax, accolti e coccolati da operatori esperti e brand che proporranno prodotti esclusivi e trattamenti altamente innovativi. La Vip Lounge Room, la zona più amata dai nostri ospiti, dove pregiate aziende dell’enogastronomia delizieranno e intratterranno i vip con i loro show cooking e le degustazioni enogastronomiche.