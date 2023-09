Fondo per l’Alzheimer: Vaia propone il rifinanziamento

L’annuncio è arrivato oggi, nel corso del convegno incentrato su “Il Declino Cognitivo e le demenze. Il dovere di aprire strade nuove”. Ora parola al Parlamento

Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Francesco Vaia, intervenuto oggi al convegno su “Il declino cognitivo e le demenze. Il dovere di aprire strade nuove” organizzato dal Prof. Giovanni Capobianco, Direttore della UOC Geriatria dell’Ospedale Sant’Eugenio ASL Roma 2, ha annunciato che “come Ministero presenteremo al Parlamento, per la prossima Finanziaria, la proposta non solo di rifinanziare il Fondo per l’Alzheimer, ma di triplicarlo.

L’Alzheimer e la demenza in generale, oltre a interessare un milione di pazienti, coinvolge circa tre milioni di caregiver.

Questi numeri dimostrano quanto sia importante agire realizzando un intervento interdisciplinare e interministeriale, a partire da un maggiore finanziamento della ricerca e di tutte le azioni determinanti per la prevenzione”.

Vaia rilancia il Fondo per l’Alzheimer

Una buona notizia per tutti coloro che da anni si dedicano alla ricerca e allo sviluppo di terapie nuove e integrate, e soprattutto per le tante persone affette da questa patologia neurodegenerativa: secondo una stima del World Alzheimer Report 2023 – realizzato da Alzheimer’s Disease International – nei prossimi 25 anni coloro i quali ne saranno affetti passeranno da 55 a 139 milioni.

Il Fondo per l’Alzheimer e le demenze è stato istituito con la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che ha previsto una dotazione di 15 milioni di euro complessivi per il triennio 2021-2023 (5 milioni all’anno).

